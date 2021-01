Detail hoaxu o vlastnickém spojení laboratoře ve Wuhanu a společnosti Pfizer

Co všechno může být zveřejněno na Parlamentních listech

21. 1. 2021 / Bohumil Kartous





Zrovna včera mi na čerpací stanici mi prodavač, kterého znám jen od vidění, sdělil, že "laboratoř ve Wuhanu vlastní Pfizer" a dodal vševědoucí "že by náhoda?". Tento lživý obsah se šíří různých podobách českým kyberprostorem, často opentlen o další objevy a údajné důkazy, které mohou mn aha lidem připadat hodnověrné: vlastnické propojení dvou pro ně jinak neznámých západních farmaceutických firem, další finanční propojení s neznámými či částečně známými společnostmi a zejména další zneužití jména - Soros - které hraje v hlavách dezinformacemi ovlivněných jedinců skutečně zásadní roli. Je to kotvící prvek, který jinak těžko posuzovatelná tvrzení zasazuje do známého konspiračního rámce. Takový konstrukt byl zveřejněn na webových stránkách Parlamentní listy. Jakkoliv to působí směšně naivně či hloupě, koktejl podobných dezinformací, přicházejících z různých stran, může podle teorie sociální reality u některých lidí způsobit dojem, že jde o skutečnou investici, v tomto případě provedenou podle všeho penzistou žijícím v Bratislavě. Zde je fact checking dezinformace od Českých elfů.