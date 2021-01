Izrael rozšířil vakcinační kampaň na dospívající

Od zahájení očkování před měsícem bylo již vakcinováno přes 2,5 milionu lidí z 8 milionové populace Izraele.

Ministerstvo ve čtvrtek oznámilo, že povoluje očkování studentů středních škol ve věku 16 - 18 let, na základě souhlasu rodičů.

Izrael zahájil očkování 20. prosince. Začal zdravotnickými profesionály a rychle pokračoval k seniorům, nemocným a dalším rizikovým skupinám. Postupně snižuje minimální věk těch, kdo mají na očkování nárok.

Od soboty se mohou očkovat také lidé od 40 let výše.

Země si zajistila velkou zásobu vakcíny firem Pfizer/BioNTech.

Celý text v angličtině: ZDE

Avšak:

Izrael plánuje očkovat zdravé izraelské teenagery, včetně teenagerů v osadách, ale ne miliony Palestinců žijících na témž území pod jeho vládou, včetně zdravotníků a starších lidí a rizikových osob, což výmluvně vyjadřuje, jak izraelská vláda hodnotí židovské a palestinské životy



Israel to vaccinate healthy Israeli teens, including those in settlements, but not millions of Palestinians living in the same territory under its control, including health care workers & older/at risk people, which pretty much sums up how the gov weighs Jewish v Palestinian life https://t.co/fPbbV5fISr pic.twitter.com/nDP6oqf3LK