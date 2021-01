Amazonie: "Je to masakr!"

Průběžné zpravodajství:

25. 1. 2021

- "Je to masakr. Horor. Nemocnice v brazilské Amazonii jsou zahlceny poté, co se tam rozšířil nový kmen koronaviru." ZDE

В России за сутки выявили 19 290 случаев заражения коронавирусом. Это минимум с 3 ноября: https://t.co/2AZiUkvEDG pic.twitter.com/vRjFK3fxvi — ТАСС (@tass_agency) January 25, 2021

- 67 letý mexický prezident Andrés Manuel López Obrador je nakažen koronavirem.- Americká centra pro zvládání infekcí CDC zitenzivňují úsilí sledovat nové kmeny koronaviru a pozměňovat vakcíny a léčebné metody tak, aby byly proti novým kmenům účinné.- Obyvatelé čínského města Tonghua, kde žijí asi 2 miliony lidí, je od 18. ledna v lockdownu a jsou bez jídla a léků. Místní činitelé se omluvili.- Turecko dostalo dalších 6,5 milionu vakcín čínské firmy Sinovac Biotech.- Nový Zéland zaznamenal jeden případ jihoafrické varianty koronaviru.- Americký prezident Joe Biden v pondělí oficiálně obnoví zákaz vstupu do USA pro neamerické občany z Brazílie, z Irska, z Británie, z Jihoafrické republiky a z 26 dalších evropských zemí.- V Holandsku se demonstranti proti uzamčení země v neděli střetli s policií. Plenili obchody v holandských městech.- Americký vládní epidemiolog Dr. Anthony Fauci, 80, sdělil listu New York Times, že byl v koronavirovém týmu Donalda Trumpa v Bílém domě "skunkem na pikniku". Časro měl konflikty s Trumpem, ale nikdy neměl v úmyslu rezignovat. "Měl jsem obavu, že by to vytvořilo vakuum. Někdo se nesmí bát říkat pravdu." Bílý dům se neustále snažil koronavirus bagatelizovat. "Říkal jsem jim, počkejte, opravdu, je to vážné." ZDE - Rusko poprvé od 11. listopadu zaznamenalo méně než 20 000 denních nákaz:



Předchozí průběžné zpravodajství ZDE