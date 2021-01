V Polsku se už třetí den konaly velké protesty proti zákazu potratů

30. 1. 2021





Tisíce lidí protestovaly už třetí večer ve Varšavě a v dalších částech Polska proti tomu, že ultrapravicová vláda zavedla téměř úplný zákaz potratů. Demonstranti ignorovali protikoronavirová opatření a mráz a protestovali proti tomu, že ve středu tento děsivý zákon vešel v platnost. Nesli vlajky Polska a duhové vlajky, stejně jako symboly rudého blesku - což je logo Ženských stávek - hlavní organizace která pořádá tyto demonstrace.



Někteří účastníci v pátek také měli kolem krku zelené šátky - symbol aktivistů za právo na potraty v Argentině, kde byly minulý měsíc potraty legalizovány.

Tisíce demonstrantů vyšlo do ulic ve Varšavě a v dalších velkých městech i ve středu i ve čtvrtek. Někteří byli zatčeni poté, co vstoupil do prostoru tzv. ústavního soudu, nyní loutkového divadýlka Kaczyńského vlády, které vydalo tento verdikt. Zanmená to, že všechny potraty v Polsku jsou nyní zakázány kromě případů znásilnění a incestu, nebo když je ohroženo matčino zdraví nebo život.Polsko už mělo nejrestriktivnější potratový zákon v Evropě. V Polsku se koná ročně méně než 2000 potratů a ženské organizace odhadují, že dalších 200 000 žen si nechává dělat potraty ilegálně nebo v zahraničí.Ludwik Dorn, komentátor listu, se domnívá, že se vláda pravděpodobně rozhodla uvést tento zákon v platnost teď s tím, že se protesty "vyčerpají" dřív, než Poláci začnou zuřit nad tím, jak neschopně polská vláda se staví vůči koronavirové pandemii a očkování.Podrobnosti v angličtině ZDE