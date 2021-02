"Geniální" dezinformace Štěpána Kotrby

2. 2. 2021 / Jan Čulík





Kdosi mi přeposlal "analýzu" nynější situace ohledně očkování, Navalného, Ruska a Západu, kterou akademický sochař Štěpán Kotrba publikoval na Parlamentních listech. Kotrba proslul prohlášením, že by se uprchlíci, snažící se na vratkých člunech přeplout Středozemní moře, měli střílet. Člověk, který jeho "analýzu" šířil řetězovým mailem, ji obdivně označil za "geniální".



Potíž je, že byla úplně mimo, jenže zřejmě mačkala všechny knoflíky emocionální reakce určité části obyvatelstva, která vede k tomu, že tyto nesmysly mnozí tak nadšeně sdílejí.





Kotrba píše, ruská vakcína, "na rozdíl od západních vakcín" je založená na adenoviru, a tak působi na všechny kmeny koronaviru, kdežto ty západní prý ne. Jenže vakcína Oxfordské univerzity a AstraZeneca je také založena na adenoviru. Potíž s ruskou vakcínou je ta, že začala být široce používána, aniž by proběhly řádné testy třetí kategorie. Jak jsme uvedli zde v Britských listech, i Německo uvažuje o možném použití ruské vakcíny, ale pod podmínkou, že řádně budou dokončeny testy. (Podobně jako Rusko udělala při schvalování vakcín i Velká Británie určité zkraty, vakcíny prošly jen "krizovým" schvalováním, i když na rozdíl od Ruska všemi etapami testů.)



Dále Západ podle PL a Kotrby vyvolává chaos v Rusku ohledně Navalného, protože chce ukrást Rusku zemní plyn. Tady hraje Kotrba na to, že řčeská mainstreamová média jsou léta nekritická vůči USA a ostře kritická vůči Rusku a mnoha lidem to jde na nervy, zaujatost médií je zjevná každému. Jenže problém je, že Rusko je skutečně kriminální režim mafiánů, podobných, jací se nyní rychle dostávají k moci v ČR. Fascinuje nás, že neuvěřitelná brutalita ruské policie "levičákům" jako Kotrba nevadí.



Dalším falešným argumentem lidí jako Kotrba je jejich sebestřednost. Mylně se domnívají, že je východní Evropa pupkem světa. Že Západ nespí a neustále uvažuje, jak střední a východní Evropu a Rusko ovládnout. Toto je naprostý nesmysl, protože vnější svět středovýchodní Evropu včetně Ruska považuje na zaostalou, irelevantní a naprosto ji pomíjí. Představa, kterou šíří Putinovi poradci, že všechno je to západní podvracení jejich dokonalého režimu, je naprosto mylná. Západ a Spojené státy považují Rusko za mocnost středního až malého vlivu, ekonomicky kolabující. Neberou ho vážně. Hllavním problémem pro Západ je Čína.



Všimněte si, že navzdory apelům od Navalného, aby Západ zavedl proti Rusku sankce, neučinil Západ dosud vůbec nic. Putinvská představa, šířená kriminálními Parlamwentními listy (pozastavme se už nad charakterem lidí, kteří pro tento zločinecký server píší), že jediným cílem Západu je destabilizovat Rusko, je směšná. Západ o Rusko projevuje naprostý nezájem.



Dalším Kotrbovým bludem je jeho tvrzení, že Západ Navalného "podoporuje", protože chce Rusku ukrást zemní plyn. Ovšem západní země nyní přikročily k rychlému odchodu od uhlíkové ekonomiky a ruský zemní plyn začíná být strategicky nezajímavý. To však Kotrba, který podobně jako jiní Češi zaseknutí kdesi ve dvacátém století, vůbec nevnímá.



No a pak to poslední tvrzení, že Navalnyj je ve vězení právem, protože "spáchal finanční podvody", to už je jen nesmysl opakovaný otrocky podle Kremlu. To netvrdí ani prokurátoři, kteří se nyní snaží Navalného odsoudit - za to, že porušil podmínky ochranného dohledu, protože byl v Německu, kde mu němečtí lékaři zachránili život poté, co ho Putinova tajná služba, jak v telefonním rozhovoru s Navalným přiznal sám její agent, otrávila novičokem.



Dezinformace tohoto typu jsou nesmírně nebezpečné, protože se tváří jako "seriozní analýza", přitom to však jsou nesmysly, které jen hrají na emocionální zaujatost frustrovaných jedinců bez schopnosti kriticky zhodnotit fakta. Měli bychom bedlivě studovat, co motivuje lidi k tomu, aby věřili takovýmto nesmyslům.

