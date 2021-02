Němci nechápou, proč česká vláda nechává občany ve štychu

3. 2. 2021

Praha, Cheb, Německo - Řada významných německých médií dnes píše o ostudě české vlády, která nechává občany z Karlovarského kraje bez rychlé pomoci. Předně nemocnice v Chebu se totiž potýká s enormně velkým počtem vážně nemocných koronavirem. Česká vláda však vytrvale odmítá pomoc Německa, které je ochotné s krizovou situací pomoci a některé covidové pacienty převzít. Němci si také všímají petice lidí proti vládnímu postupu.



"Už začátkem ledna jsme jako lidovci vyzvali premiéra a ministra zdravotnictví Blatného, aby se okamžitě a se vší vážností začali zabývat kritickou situací předně v Karlovarském kraji, kde zdravotnická pomoc kolabuje. Vysmál se nám a do Chebu jen poslali na lékaře kontrolu,“ komentuje situaci europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), kterého tento přístup rozčílil.V postupu vlády nevidí žádnou logiku ani občané Karlovarska, kteří začali podepisovat petici s výzvou na otevření hranic sanitkám, protože konkrétně chebský okres je geograficky ze tří stran obklopen Německem a převoz pacientů za hranice by tak znamenal rychlou naději na pomoc. Petici už podepsalo bezmála 3500 občanů.„Pan premiér by měl spolknout hrdost a Německo o pomoc okamžitě požádat. Konečně by tak skutečně přijmul zodpovědnost, o níž tak rád mluví ve svých nedělních hlášeních. Ostuda v Německu není dobrou vizitkou, hlavně tu ale jde o životy lidí!“ shrnuje Zdechovský.Zpráva se objevila např. i na známé RTL či v deníku WELT a v dalších médiích: