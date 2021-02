Karlovarský kraj absolutně zuří nad nacionalismem ministra Blatného

Bylo evidentní, jak moc nikdo z ministerského týmu nechápe, že my tu s Němci už desítky let nežijeme ve stylu "my a oni", že tu hranice lidé už vůbec nevnímají, že přes ně zcela volně jezdíme nakupovat, pracovat, sportovat, studovat,... Že nabídku německé pomoci bereme úplně stejně, jako když nám ji nabízí Praha nebo Plzeň. Že tady už dávno (kromě pár extremistů) nemá nikdo z Němců strach. Že si tu nehrajeme každý na své straně hranice na svém písečku, ale organizujeme společné slavnosti, realizujeme evropské projekty, stavíme cyklostezky.