Průběžné zpravodajství:

Počet registrovaných nakažených koronavirem přesáhl v ČR milion osob

3. 2. 2021

Celkem se v ČR dosud uskutečnilo jen 294 692 očkování. V úterý 2.2.bylo očkováno jen12 332 osob. Oběma dávkami bylo dosud proočkováno jen 54 851 osob. V úterý bylo dokončeno očkování jen u 8838 osob. Pokud bude ČR očkovat jen cca 10 000 lidí denně, očkování potrvá do léta roku 2024! Aby bylo proočkováno 60 procent obyvatelstva ČR do léta, muselo by ČR očkovat půl milionu lidí týdně. Pro srovnání: V Británii bylo už V úterý 2.2.bylo očkováno jenosob. Oběma dávkami bylo dosud proočkováno jen 54 851 osob. V úterý bylo dokončeno očkování jen u 8838 osob.Aby bylo proočkováno 60 procent obyvatelstva ČR do léta, muselo by ČR očkovat půl milionu lidí týdně. Pro srovnání: V Británii bylo už očkováno první vakcínou 9,64 milionu lidí, to je 14,6 procent obyvatelstva. V USA bylo očkováno 26,8 milionů lidí, to je 8,1 procent obyvatelstva), z nich 6,3 miliony oběma dávkami.

Počet registrovaných nakažených v ČR překročil 1 milion, dosáhl počtu 1 003 657 osob. V úterý 2.2. bylo v ČR zaznamenáno 9057 nových denních nákaz. (Tvrzení MZČR o "vyléčených" je zavádějící, protože neznámý počet lidí, 10-20 procent, trpí dlouhým covidem, to MZČR vůbec neregistruje.) Zemřelo 16 683 lidí, to je od předchozího dne registrace o 138 mrtvých více. V nemocnicích je 5811 MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . lidí.



- Očkovací nacionalismus je škodlivý pro všechny a slabá spolupráce mezi státy ohledně očkování he vážnou překážkou pro dosažení celosvětového proočkování obyvatelstva, jehož je nutně zapotřebí pro zvládnutí pandemie, varuje šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. Slabá mezinárodní spolupráce ohrožuje svět vznikem nových, nebezpečných mutací koronaviru.



- Saúdská Arábie zakázala vstup do země z dvaceti zemí světa.



- Jediná dávka vakcíny AstraZeneca/Oxford poskytuje silnou ochranu proti covidu-19 nejméně na tři měsíce a snižuje šíření nákazy o dvě třetiny, zjistila nová studie.





- Francouzský prezident Macron konstatoval, že všichni Francouzi, kteří chtějí být očkováni, budou očkováni do konce léta.



- Holandský premiér Mark Rutte informoval, že většina karanténních opatření v Holandsku, která platí od října, zůstanou v platnosti nejméně do 2. března. V Holandsku vládnou obavy z možné další vlny nákazy.



- Portugalsko žádá o mezinárodní pomoc, je postiženo obrovskou vlnou nákaz a potřebuje pomoc pro zahlcené nemocnice. Denně umírá v Portugalsku více než 300 lidí.



- Palestinská správa začala očkovat své zdravotníky poté, co konečně dostala vakcíny od Izraele.



- Belgický regulační úřad omezil použití vakcíny AstraZeneca/Oxford pro lidi pod 55 let. Je to provizorní rozhodnutí, Belgie tvrdí, že ho změní, jakmile dostane další dokazující, že vakcína je efektivní i pro starší občany.



-Počet pacientů nakažených koronavirem ve francouzských nemocnicích je nejvyšší od listopadu 2020. V nemocnicích je tam 28 029 osob a z toho 3270 na JIPkách. je to v roce 2021 rekorrdní počet.



- Primitivní a nekompetentní šéfka neefektivního britského testovacího a trasovacího programu Dido Harding tvrdila ve středu v Dolní sněmovně, že "nikdo nemohl předpokládat vznik koronavirových variant". (Šokujícím jednáním Johnsonovy vlády je, že zneužila koronavirové pandemie k tomu, že dala - bez konkurzu - svým soukromým kamarádům jako Dido Harding mnohamilionové kontrakty na "boj proti pandemii", namísto aby proti pandemii bojovaly existující zdravotnické struktury v okresech a místech, což opakovaně a marně požadují vědci. Vláda se nyní pokouší zabránit žalobě proti tomuto skandálnímu korupčnímu jednání.)



- V Londýně má protilátky proti koronaviru asi 20 procent obyvatelstva. Je to více než v jiných částech Británie. Ve Skotsku je to například jen asi 10 procent.



- Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock konstatuje, že současné vakcíny zřejmě nebudou tak efektivní proti jihoafrické variantě koronaviru jako proti současným variantám. Británie nyní bude nutit všechny příchozí ze zahraničí, aby povinně zůstali čtrnáct dní v karanténě v hotelu na vlastní náklady. Skotsko už to dělá.



- Skotsko už používá k distribuci vakcín armádu.



- Prodlužte rozsáhlou finanční podporu pro lidi, kteří nemohou v důsledku pandemie pracovat, nebo vznikne v Británii obrovská nezaměstnanost, varovaly podniky a odbory britského ministra financí Sunaka.



- Většina lidí nakažených koronavirem má protlátky, které je chrání nejméně půl roku. Krevní testy více než 20 000 nakažených Britů provedené od června do listopadu 2020 dokazují, že 99 procent osob s pozitivními koronavirovými testy mělo protilátky po dobu tří měsíců a 88 procent po dobu půl roku. Snižuje to šanci druhé nákazy a také vážnost druhého onemocnění.

0