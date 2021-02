Sprosté útoky na britského vládního epidemiologa jsou důkazem, že se sociální sítě utrhly z řetězu

5. 2. 2021



Debata funguje jen tehdy, je-li podřízena disciplíně etiky. To, že neregulujeme digitální revoluci, je obrovskou chybou naší éry



Teenager tento týden na ulici verbálně sprostě zaútočil na hlavního britského vládního epidemiologa profesora Chrise Whittyho. Řval na něho, že je to lhář, a pak svůj útok zveřejnil na TikToku. Chlapcova maminka se usilovně omluvila a konfiskovala patnáctiletému synovi jeho PlayStation.



Dohled nad veřejnou debatou je všude v chaosu. Fotbalisté a filmové hvězdy jsou terčem vlny nenávistných útoků. Lhaní o koronaviru - nikoliv rozumná skepse - - má naprosto zelenou a ohrožuje to životy i svobodu lidí. Lživé nesmysly vyvolávají nenávist chátry, bez jakéhokoliv omezení, oprav či trestu, píše konzervativní komentátor Simon Jenkins.



Když historička Barbara Tuchmanová srovnávala starověké Atény s dneškem, poznamenala, že západní civilizace pokročila mílovými kroky, s výjimkou jediné oblasti - totiž politického chování. Nyní, když se politické instituce rozkládají, jsme se vrátili ke křiku v ulicích, k nenávistným verbálním útokům, k umlčování, k lhaní, k cenzurování, urážíme se a usilujeme o pomstu.Za každým šiřitelem nenávisti je anonymní armáda, která zcela volně a svobodně šíří nikoliv argumenty, ale zlobu.To, co proměnilo útok na Whittyho v politické divadlo, byla skutečnost, že TikTok to rozšířil po světě. Jako Facebook a Twitter, TikTok se tváří, že on není vydavatel. Samozřejmě, že je. Tyto platformy rozhodují, jak dohlížet na zveřejňovaný materiál, jak se vyhnout poškozování lidí a jak podporovat korektní informace. Jsou to vydavatelé. Facebook informuje, že vyplatil 52 milionů dolarů svým moderátorům zveřejňovaného materiálu jako odškodné za jejich traumatizaci. To je vydávání.Trvalo to od vynálezu knihtisku pět století, než začaly novinářská etika a regulace dohlížet na zveřejňování zpravodajství a informací. Noviny přestaly být nástrojem moci a staly se víceméně nezávislými sdělovateli faktů a názorů. Svoboda byla regulována pojmy vkusu, přesnosti, nestrannosti a plurality názorů. Jakkoliv špatně se tyto zásady dodržují, jsou ve zpravodajství naprosto klíčové pro demokratickou debatu.Stále je pro mě nepochopitelné a děsivé, že sociální sítě všechny tyto disciplíny mohou volně ignorovat. Na základě pochybné výmluvy o svobodě projevu autentizují tyto platformy lži a teror, veřejný i osobní. Šíří takové materiály milionů lidí, které by neprošly v novinách ani na minutu. Pojem debaty něco znamená pouze v kontextu věcné rigoróznosti a zdvořilosti, jinak je to jen řvaní.Na rozdíl od tisku a od rozhlasu a televize, sociální sítě nejsou podřízeny žádné externí kontrole. Jsou ohromujícím způsobem bohaté a neplatí skoro žádné daně a nic pro společnost nedělají. Jsou komunitou samy pro sebe. Anonymita toho, co zveřejňují, jim dává moc chátry bez rizika trestu. A stejně jako chátra, i sociální sítě se vyžívají v polarizaci. Získy neplynou pravdě, ale počtu.Že byla digitální revoluce ponechána offshoreovému kapitalismu pro jeho údajnou samoregulaci, to bylo obrovskou chybou naší éry. Moc sociálních sítí a svoboda si rozhodovat, jak se budou chovat, je kolosální. Protirasističtí aktivisté chtěli minulý týden, aby tyto firmy okamžitě odstraňovaly veškeré přestupky v komerčních materiálech, jako jsou sportovní či jiné reklamy, tak proč neodstraňovat fake news a osobní útoky? Odpovědí jsou - peníze.Amerika - bez níž tato diskuse nesměřuje nikam - se údajně za Joea Bidena připravuje k regulaci internetu, tak jak v 19. století zregulovala komerční monopoly a skandály. Avšak už přicházejí zprávy, že Amerika nemá chuť zreformovat článek 230, zákon, který osvobozuje sociální sítě od povinností, jaké omezují činnost tradičních vydavatelů. Že se Twitter a Facebook postavily proti Trumpovi teprve, když bylo jasné, že ztráci moc, to vypovídá všechno. Cynismus stále vládne. Avšak odpovědnost má politika. Regulovat tuto obrovskou arénu není úkolem pro oligarchy, ale pro demokraty.Kompletní článek v angličtině ZDE