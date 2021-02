Mladý myanmarský aktivista o vojenském puči ve své zemi exkluzivně pro Britské listy

5. 2. 2021 / Fabiano Golgo

T. T., jehož jméno je známé Britským listům, ale kvůli zachování jeho bezpečnosti nebude zveřejněno, pracuje nepřímo pro organizaci Člověk v tísni v Myanmaru. Je mu 26 let. Je to sociální pracovník, který je financován mnoha mezinárodními organizacemi, mezi nimiž je i tato česká. Z těchto prostředků pomáhá lidem se zdravotním postižením, osiřelým dětem, opuštěným starým občanům a ženám, které jsou oběťmi domácího násilí. VPostavil se proti vojenskému puči, který se právě odehrál v jeho zemi. A souhlasil, že bude riskovat svoji bezpečnost krátkým rozhovorem s námi, než mu nově instalovaná diktatura odřízne přístup na Facebook, WhatsApp a Instagram. Protože je ve vzdálené vesnici, věří, že jeho internet ještě nebyl odpojen jen kvůli prioritě vojenské diktatury, která se soustřeďuje na větší města, ale bezpochyby brzy bude také zlikvidován.

Poté jsem se zeptal, zda se obává o svou bezpečnost, a on odpověděl ano, ale dodal, že to nevadí, protože jeho svoboda mu již stejně byla odebrána a že tváří v tvář zlu mlčet není možné.







Myanmarský aktivista učí slepé děti:







TT je vášnivým fanouškem Aung-san Suu Kyi (kteéu místní lidé vždy před jméno přidávají úctyhodné slovo „Daw“, což znamená Lady), a ignoroval můj negativní komentář o tom, jak zavírá oči před příšerným zacházením s Rohingyy tím, že cizinci si prý nejsou vědomi nuancí a kontextu problému, což naznačuje, že to musela udělat právě proto, že ji armáda vydírala jako i často předtím v minulosti, a tak si raději zvolila nekonfrontační strategii kompromisu v některých otázkách, aby ochránila ty důležitější.Vyskytly se problémy s připojením k internetu, takže zde je hrubý přepis toho, co řekl:F. G. - Co si myslíte o tom, co se děje ve vaší zemi?T. T. - Vojenští diktátoři zadrželi dokonce i státní poradkyni Daw Aung San Su Kyi a prezidenta U Win Myint a další zvolené členy parlamentu. Mám pocit, že kvůli nim přijdu o celý svůj život a bojím se dál žít pod vládou této armády. A jsem si jist, že tento pocit mají všichni civilisté v Myanmaru.F. G. - Co si myslíte, že teď udělá armáda?T. T. - Armáda zatkla naši legitimní vládu, našeho legitimního prezidenta, naši Daw Aung San Suu Kyi a omezila naše základní práva. Kromě toho bude armáda muset použít násilí, protože jediný způsob, jak ovládnout zemi, je strach. Po všech těch věcech, které jsme od nich museli přijmout, aby nám tito diktátoři umožnili alespoň provést nějaký druh voleb, jsou však velmi poražení, a tak nakonec zatkli Daw Aung San Su Kyi.F. G. - Co si myslíte, že udělají Aung San Suu Kyi?Daw Aung San Suu Kyi a prezident U Win Myint byli označeni za zrádce a nespravedlivě a nepravdivě obviněni podle nelegitimního trestního zákoníku. Pravděpodobně zopakují, co udělali Daw Aung San Su Kyi v roce 1988, a uvrhnou ji do domácího vězení. Ale mohu vás ujistit: toto není rok 1988 a naše obyvatelstvo to nepřijme potichu. Stačí se podívat na internet. Dokonce i starší dámy chodí do ulic a vzdorují armádě bitím do hrnců. Tentokrát nevyhrají.