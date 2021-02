Britští dopravci zuří na vládu: Vývoz z Británie do EU v lednu poklesl kvůli brexitu o ohromujících 68 procent

6. 2. 2021





Tyto ohromující údaje sdělila britské vládě Asociace silničních dopravců poté, co zjistila informace od svých zahraničních členů. Generální ředitel Asociace Richard Burnett v dopise datovaném 1. února 2021 konstatuje, že on a jeho činitelé opakovaně vládu v minulých měsících varovali, že existují vážné problémy bránící vývozu zboží z Británie, avšak vláda je ignorovala.

Zejména Asociace dopravců londýnské vládě zdůrazňovala, že je naléhavě nutné zvýšit počet celních úředníků, kteří musejí nyní v důsledku brexitu zápolit s horami papírování. Počet celních úředníků, 10 000, je stále ještě jen asi pětina. Má-li se zvládnout hora pobrexitové byrokracie, musí být celníků 50 000.Burnett poukazuje na to, že kromě poklesu britského vývozu o 68 procent se asi 65-75 procent kamionů, jimž se podařilo dostat se skrze celní bariéry do EU, vrací prázdných, protože není žádné zboží, které by mohly vozit z Evropské unie zpět v důsledku překážek na britské straně a proto, že některé britské podniky buď dočasně nebo trvale přestaly vyváže do EU. "Je to hluboce frustrující a rozčilující, že se vláda rozhodla nenaslouchat dopravnímu průmyslu ani expertům," zdůraznil. "Vláda prostě neposlouchá a neřeší problémy, na něž jsme upozornili."Přitom v současnosti britská vláda provádí jen "velmi mírné" celní procedury, plné celní procedury budou zahájeny v červenci. "Bude to opravdová bouře. Británie zavede dovozní kontroly na zboží z Evropské unie od podniků, které nebudou připraveny na celní procedury o nic lépe než britské podniky. Jde o dodavatelský řetězec, který je už nyní v důsledku brexitu naprosto neochoten cokoliv dodávat do Británie. Zřejmě v té době vznikne ta pravá brexitérská krize, kterou předpovídáme už delší dobu."V minulých týdnech se stovky britských firem rozhodly zastavit svůj export do Evropské unie anebo si otevřely pobočky či skladiště v EU, aby mohly zboží distribuovat volněji.Podrobnosti v angličtině ZDE