Volební prognóza – bez naivity

5. 2. 2021 / Richard F. Vlasák





Pokud jste z jižních Čech, tak jste už do poštovní schránky dostali dopis, spíše noviny o očkování. M. Kuba - náš hejtman sděluje, jak se stará, abychom byli zdraví.

Nic proti tomu, je to jeho práce, ale proč z těch letáků čouhá politický marketing jak sláma z bot? Vyšší ambice? Nemusíte být M. Švehla z Respektu, s nimž jsem kdysi spolupracoval na odtajňování příběhu jihočeské chobotnice, abyste si sečetli jedna a jedna. Vyjádření M. Kuby o nepotřebnosti koalice SPOLU napovídá další dějství dramatu, jehož obětí budete vy, tedy já taky, jestli si nenatankuji plnou nádrž...

Co se stalo, že se M. Kuba vrátil ze zaslouženého politického záhrobí? Odpověď je jasná - selhání liberálních sil v kraji. Možná jsou i mezi vámi lidé, kteří se těší na vítězství pirátů a STANU... Bude to stejné, jen na level výš, jste připraveni na další kolo hry? Hned vám vysvětlím, jak funguje.

Po krajských volbách v jižních Čechách, existovala malá, ale podstatná šance, že zde vznikne koalice mimo ODS a ANO. Jenže zdejší intelektuální hvězdy dostaly vítr, a tak se strana Jihočeši přiklonila k ODS. Děkuji Jiřímu Fišerovi a Š. Pavlíkovi (bývalý a současný starosta Tábora). František Talíř (KDU-ČSL) bude dalším adresátem mého děkovného psaní... Proč to učinili Jihočeši, je zatím vzpomínka na bagrování Jordánu za půl miliardy korun? Nejsem M. Benešová, abych pouštěl taková ošklivá slovíčka. Tak jako tak, nebezpečí nezkorumpované a progresivní vlády v jižních Čechách bylo zažehnáno a M. Kuba se ujal moci.

První měsíce jsem loajálně mlčel, hejtman přece musí zvládnout pandemii. Věřte mi, jako manager je M. Kuba skvělý a vlastně bych měl být rád, že je hejtmanem. Jenže já mám paměť, páně Kubův telefonát po rozhovoru s poslancem Doktorem, který vyšel v Deníku jižní Čechy, patří do složky: přátelské vztahy politiků k novinářům; podsložka: hněv a výhrůžky.

Před nedávnem J. Patočka zveřejnil v Deníku Referendum článek proti koalici ČSSD a Zelených, ve stejném listě vyšel rozhovor s Vítem Rakušanem a na DVTV dával rozhovor M. Kalousek. Pokud jste si všechno tohle poslechli, přečetli a máte podobné zkušenosti - dojdete k následujícímu výsledku:

Volba pirátů a STAN povede v případě koalice se SPOLU k návratu ODS. Děkuji nechci, nepřeji to ani svým unaveným rodičům, aby státu vládla asociální sebranka, která nyní předložila novelu zákonu o hmotné nouzi. Pikanterií je, že vedle slovutného profesora Fialy je předkladatelem jistý pan Bauer známý z Prachatic. Heslo: Markétiny lázně.

Chci na tomto místě poděkovat Milionu Chvilek pro Demokracii - i díky vám, dámy a pánové, se mohla ODS oprášit. Nekritická důvěra k M. Němcové; ona až něžná slepota vůči sobectví, s nímž se strana modrého ptáka pouštěla proti každé skutečně demokratické iniciativě, spolupráci. A Milion Chvilek mlčel, asi není jedno politické barbarství stejné jako jiné, byť z modrého těsta, že... Řekl bych se Saturninem: "Nejsem ani zlý a ani škodolibý."

Ale k vládě PiSTAN a SPOLU nedojde. Samostatné kluby a mocenské zázemí M. Kuby zajistí, že po volbách se spojí ANO a ODS, premiérem bude jistý pan Havlíček a vicepremiérem pan Kuba, nebo obráceně - a neříkal pan prezident, že jej koalice nezajímají? Juj, to bude Eldorádo, oligarchové se mezi sebou domluví, těšte se státní zakázky, to se pohneme směrem k 21. století. Co bude Milion chvilek dělat potom, co budou dělat voliči Pirátů, až se svým moudrým rozhodnutím přičiní o vládu ODS? Čí obrázky to měl pan Bartoš na bájném autobuse?

Ale ještě není vše ztraceno. Vezměte si třeba kolíček na nos, rukavice do ruky a jděte volit sociální demokracii se Zelenými, odboráři a levicovými osobnostmi. Jasně, Hamáček, Staněk, kdysi Zimola, Hašek (tedy, ten je tam znovu)... Jenže, když nebude mít koalice PiSTAN na výběr, zvolí automaticky ODS. Je to jednoduché jako facka, promiňte. Jasně, nyní máme moc v rukou -klaďme ultimáta, můžeme jako voliči tlačit na sociální demokracii, aby se změnila a rychle zberchala (její stálí voliči jsou nyní kolem 3%): aby Hamáčka nechala dodělat práci a zvolila si jiného předsedu a třeba jiné, nezávislé lídry do voleb, aby vypakovala Haška a spol.; požadovat záruky, že se nepůjde s ANO; zkrátka bojujme, aby se soc. demokracie vrátila ke kořenům. Bojujme proti rozkladu sociálního státu a tedy demokracie. Jak by řekl TGM, není demokracie, pokud není humanity.

Dnes, ale bez naivity jde o dědictví a budoucnost, třeba to Milionu, pirátům a jiným dojde, u socanů se začíná rozednívat.