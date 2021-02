V Británii je hospitalizováno až 100 dětí týdně s vážnou postcovidovou chorobou

5. 2. 2021



Až 100 dětí týdně končí v Británii v nemocnicích s vážnou chorobou, která se u nich objevuje několik týdnů po nákaze. Děti končí na jednotkách intenzivní péče.



Je to jev, který vážně znepokojuje dětské lékaře. 75 procent postižených dětí je z nebělošských, tedy buď z černošských, asijských či jiných menšinových komunit. Trpí tzv. pediatrickým zánětlivým syndromem celého organismu (PIMS). Téměř 80 procent těchto dětí bylo předtím zcela zdravých.

Když se tato choroba poprvé objevila v první vlně pandemie, vyvolávala zmatek mezi lékaři, znepokojení mezi šéfy zdravotnictví a děs mezi rodiči. Původně si lékaři mysleli, že má vazbu na Kawasakiho chorobu, vzácnou nemoc, která postihuje hlavně nemluvňata a batolata. Avšak nyní byla choroba PIMS uznána jako samostatný, nový postcovidový syndrom, jímž onemocní každé pětitisící dítě asi měsíc po nákaze koronavirem, bez ohledu na to, zda mělo příznaky nákazy.Dítě má vyrážky, teplotu až 40 stupňů Celsia, nebezpečně nízký tlak a problémy s bolením břicha. Ve vážných případech jsou příznaky této chroby toxický šok či potenciálně smrtelná sepse. Od začátku pandemie na tento syndrom zemřely v Británii dvě děti.Zatímco si odborníci nemyslí, že počet případů této choroby stoupl ve vazbě na nárůst počtu nákaz v komunitě, počty postižených dětí jsou vyšší než v první vlně loni na jaře. Nemocnice přijímají nyní až 100 dětí týdně, loni na jaře to bylo 30 dětí týdně.Od začátku ledna dostává tuto chorobu 12 až 15 dětí denně. Případy se objevují v mnoha místech, ale většinou v Londýně a v jihovýchodní Anglii, v oblastech, kde vedla přítomnost nové britské varianty koronaviru k ostrému nárůstu infekcí.Choroba vážně postihuje především nebělošské děti. Ze 78 případů dětí s chorobou PIMS, které skončily na JIPkách, bylo 47 procent afrokaribského původu a 28 procent asijského původu. Je to až pětkrát či šestkrát více než 14 procent britského obyvatelstva, které tvoří neběloši.Vědci zkoumají, proč je postižena právě tato část populace. Je možné, že částečně je příčinou genetika, ale jsou znepokojeni, že to může být choroba chudoby.78 procent postižených dětí nemělo předtím žádné nemoci a bylo zcela zdravých. Průměrný věk postižených dětí je 11 let, avšak postižené jsou děti od 8 do 14 let. Téměř každé čtvrté dítě, které skončilo na pediatrické JIPce, utrpělo poškozením srdce, které je potenciálně smrtelné. U určité části dětí je postižen mozek, trpí zmateností, letargií, dezorientací, chovají se nezvykle a v mimořádných případech utrpí mrtvici. Ze 75 dětí v jedné studii jich 8 mělo srdeční problémy.Lékaři ujišťují rodiče, že nemají být znepokojeni, že jde přece jen o velmi vzácnou chorobu a protože je nyní identifikována velmi brzo, drtivá většina dětí se uzdraví.Podrobnosti v angličtině ZDE