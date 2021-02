Lancet: Kombinace slábnoucí imunity a nové mutace viru může stát za stávající vlnou v brazilském Manausu

4. 2. 2021

V brazilském Manausu byla provedena studie týkající se dárců krve, která ukazuje, že 76 procent tamní populace bylo do října loňského roku infikováno novým koronavirem. To by znamenalo, že v Manausu překročili teoretický práh k dosažení kolektivní imunity (67 procent), a to vzhledem k základnímu reprodukčnímu číslu (R0) 3. V tomto kontextu je náhlý nárůst hospitalizací pacientů s covidem-19 během ledna nečekaný a je předmětem obav, informuje lékařský časopis Lancet.