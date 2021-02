Británie se pro rychlé získání vakcíny inspirovala varovným sci-fi filmem z roku 2011, "Nákaza"

3. 2. 2021



Překvapivým faktorem ovlivňujícím rychlé získání protikoronavirových vakcín v Británii se ukázal film z roku 2011 Contagion (Nákaza) Stevena Soderbergha. Ten silně ovlivnil britského ministra zdravotnictví Matta Hancocka. Hancock od samého začátku koronavirové krize neustále připomínal svým poradcům tento film, který se dnes považuje za velmi přadvídavou analýzu toho, jak bude probíhat globální pandemie. Hancock zejména neustále na základě tohoto filmu připomínal svým lidem na ministerstvu zdravotnictví, jak problematický bude mezinárodní závod o omezené množství vakcín - a zdůrazňoval jim, že Británie si je musí obstarat předem co nejdříve.

Hancocka zejména zaujala scéna, v níž se používá loterie dnů narození, jejímž prostřednictvím se určuje, kdo má být očkován. Viděl to jako varování, jak nedostatkovou věcí mohou být vakcíny.





"Hancock neustále hovořil o závěru tohoto filmu," vysvětlil jeden bývalý poradce z ministerstva. "Od samého začátku si byl vědom, že vakcína bude nesmírně důležitá a že jakmile bude vytvořena, po celém světě vznikne závod získat pro sebe vakcín co nejvíce."Ian Lipkin, ředitel Central pro infekce a imunitu na Columbia University, hlavní vědecký poradce filmu Contagion, se vyjádřil, že je to "samozřejmě velmi potěšující", že film Contagion tolik inspiroval britského ministra zdravotnictví. "Účelem filmu bylo informovat lidi, co musejí předpokládat," řekl. Upozornil však, že cílem filmu nebylo podporovat očkovací nacionalismus, ale varovat před jeho nebezpečím.Podrobnosti v angličtině ZDE