Vlivná charitativní organizace, kterou polská vláda a její propagandistická mašinerie z hloubi srdce nenávidí

Mezitím v Absurdistánu 162:

9. 2. 2021 / Tomasz Oryński



V jedné satelitní straně strany Právo a spravedlnost došlo k dramatu. Pořádně tomu nerozumím, zdá se to totiž komplikované. Zdá se, že Jarosław Gowin, šéf strany Porozumění Jarosława Gowina, se domníval, že stačí, aby jeho jméno bylo součástí názvu jeho strany, a proto nemusí pořádat volby šéfa strany, přestože jeho funkční období před několika lety vypršelo. A tak nyní tvrdí Adam Bielan, že vzhledem k tomu, že Gowinovo funkční období vypršelo, on je teď předsedou strany Porozumění Jarosława Gowina.





Vlastně jsem se mýlil. Ono to vůbec nebylo složité. Skutečnými otázkami zde je "Není to jedno? Proč zrovna teď? A vůbec, způsobil i tohle Kaczyński?" Možná se Kaczyński snaží oslabit své koaliční partnery použitím Adama Bielana, bývalého člena strany PiS a jednoho z Kaczyńského odcizených synů, kteří by byli strašně rádi, kdyby je přijal zpátky.

Olszański není jediný, kdo se v poslední době zbláznil. Mariusz Max Kolonko, který po dlouhá desetiletí působil jako americký reportér pro většinu polských sdělovacích prostředků, se posunoval stále více směrem ke konspiračním teoriím, a tak se v důsledku toho přesunul od vysílání ve státní televizi TVP na vlastní kanál na YouTube, který nahrává ve své komoře na košťata. Nakonec inspiroval nové politické hnutí, které mělo otřást základem polského státu, což se ovšem nezdařilo, navzdory tomu, že získalo pár stoupenců. Od té doby se sám jmenoval "Prezidentem Spojených států Polska v exilu", přestěhoval se ze svého "studia" plného knih o konspiračních teoriích a nyní "vládne" ze svého obývacího pokoje. Vydává tám dekrety a nařizuje z kanape zatýkání členů nynější polské vlády.Mezitím je reálné Polsko oficiálně v lockdownu, i když legální zdůvodnění tohoto uzamčení země, stejně jako Kolonkovy dekrety, je také pochybné. Nicméně, pokud bychom měli věřit vládě, hotely mají být uzavřeny. Avšak když v ypukl požár v lázeňském středisku Solec-Zdrój, desítky hostů musely být evakuovány, včetně Krystyny Pawłowicz, političky ze strany Právo a spravedlnost a soudkyně v potěmkinovském Ústavním soudu, a její dva komorníci. Sorry, členové vládní ochranky. Pawłowiczová, se šarmem charakteristickým jen pro ni, obvinila všechny ze lhaní, řekla, že tam žádný požár nevypukl a že byla v lázních ze zdravotních důvodů - což na věci nic nemění, protože to je přesto porušením zákona, a to od 24. října. A vůbec, je to jen další sprostý útok levičáků proti ní.Mezitím, na příkaz kolegů z politické strany Pawłowiczové šikanují státní hygienici jiné podniky, které ze zoufalství otevřely - protože jim vláda neposkytuje žádnou finanční pomoc, tak to znamená buď otevřít, anebo zbankrotovat. Hygienici d ostali příkaz, aby navštěvovali podniky pod záminkou kontroly živnosti. Pak mají majitelům předávat předem předtištěná rozhodnutí a přinutit je, aby podnik znovu uzavřeli. Ti, kdo nejsou ochotni spolupracovat, se stávají terčem nepřiměřeného násilí od policejních zásahových týmů.A navzdory tomu, že lékaři zoufale volají o pomoc a svědčí o tom, že zdravotnictví kolabuje, potyčky s podnikateli, kteří chtějí udržet své podniky otevřené pro jiné lidi, než je Pawłowiczová a její straničtí kolegové, ty se zdají být hlavní činností polské vlády, co se týče boje proti covidu. Ale to neznamená, že vláda nedělá nic. Má prostě spoustu daleko důležitějších věcí na práci: Ministr školství bojuje proti obezitě holčiček tím, že je zostuzuje navzdory tomu, že obezita je daleko větším problémem pro chlapce školního věku, ne pro dívky.- Jeden minist r se dal do boje proti dvojjazyčným nápisům na železničních nádražích v regionech obývaných německou menšinou. - dochází ke zménám v Ústavu národní paměti (v polském "ÚSTRU"). Jeho vratislavská pomočka bude mít nového ředitele: Bývalého skinheada a radikálního aktivisty z neonacistické organizace a velkého fanouška Leona Degrelleho, který získal doktorát z historie na katolické univerzitě v Lublinu.Pravidelní čtenáři tohoto seriálu nebudou překvapeni, konec konců, toto je všeobecný směr, jímž se Polsko v dnešní době propadá. A radikální pravice to ani neskrývá. Krzysztof Bosak, pravicový poslanec a bývalý prezidentský kandidát, nedávno sdílel klip od Youtubera a podpořil jeho názory, portrét Gilead ze seriálunese odpovědnost za rostoucí nenávist vůči křesťanskému konzervatismu. Zjevně si ten člověk dobře uvědomuje, jak podobné jsou názory jeho strany tomuto fiktivnímu radikálnímu křesťanskému režimu.A takovéto názory jsou nyní v Polsku normalizovány. Nedávno otiskly jedny mainstreamové noviny rozhovor s protipotratovou aktivistkou, v němž navrhla, "že bychom měli uvažovat o tom, jak trestat ženy, které si nechají udělat potrat" - i když podle současného zákona mají být potrestáni jen ti, kdo potrat provedli nebo tomu napomáhali, žena sama žádný trestný čin nepáchá.Ale to, co lidi zajímá a o co se starají, je Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tato největší charitativní akce, kterou pravice nenávidí, zdržená covidem, ale přesto zase dokázala sebrat více než 127 milionů zlotých (762 milionů Kč), tentokráte na laryngologii, otolaryngologii a diagnostiku chorob mozku. Možná to není největší historicky sebraná částka, avšak finále muselo být kvůli koronaviru odloženo a hromadné akce, které jsou jádrem finále WOŚP z jasných důvodů prostě nebylo možné uskutečnit. Vládní média jsou alergická na ředitele WOŚP Jerzyho Owsiaka (o tom více ZDE ZDE ), zejména Jacek Kurski, jehož předpověď, že bez podpory veřejnoprávních (nyní státních) médií tato charitativní organizace zajde na úbytě, se ukázala naprosto chybná - nyní Poláci věnují této charitativní organizaci peníze nejen na pomoc dobrým kauzám, ale také, aby naštvali stranu PiS. Výsledkem toho je, že od té doby, co se strana PiS dostala k moci, finanční částky věnované organizaci WOŚP vzrostly astronomickou měrou.Strana Právo a spravedlnost a státní televize TVP si nevědí rady, co si tímto fenoménem počít: na jedné straně se snaží ignorovat jeho existenci, navzdory tomu, že finále WOŚP se pokaždé v lednu doslova stává celonárodním svátkem a jednou z největších akcí každou zimu. V minulých letech zašla televize tak daleko, že digitálně odstranila rudá srdíčka - symbol WOŚP z oděvů politiků, interviewovaných touto televizní stanicí. Letos jim jedno srdce uniklo, a tak meteoroložka v místním vysílání TVP v Poznani byla vyhozena ze zaměstnání, protože se před kamerou objevila se srdíčkem organizace WOŚP. Její šéf tvrdil, že její vyhození nemělo s organizací WOŚP nic společného a že jí prostě skončila 31. ledna smlouva. Jestliže je to pravda, jak je to možné, že vysílala ještě předpověď počasí 1. února? A proč není kontroverzní předpověď počasí z 31. ledna, kdy měla na sobě to rudé srdíčko, k dispozici v onlinovém archivu? Ta meteoroložka nebyla jediná, kdo se ohledně WOŚP v TVP letos dostal do problémů. Její kolega, reportér, byl potrestán za to, že odmítl pozměnit neutrální materiál o organizaci WOŚP tak, aby tvrdil, že Jerzy Owsiak podporuje demonstrace žen, a tedy potraty.Avšak jiní v provládních médiích takové skrupule nemají. "Informaci", že Owsiak podporuje potraty, rozšířilo množství médií a armády trollů a důsledky těchto lživých zpráv jsou reálné. V Świebodzici napadl opilec tři patnáctileté dívky, které sbíraly peníze pro WOŚP. Útočník jim nadával "Owsiakovy kurvy" a tvrdil, že Owsiak osobně zabíjí nenarozené děti...Nezapomínejte, že toto neni poprvé, kdy nenávist, vyvolávaná v kampani státní televize TVP, skončila během finále WOŚP tragédií. Před dvěma roky byl na jevišti zavražděn primátor města Gdańsk. A ano, obviňujte je z toho. Televize TVP se pokusila žalovat lidi, kteří poukázali na to, že Adamowiczovu smrt způsobila její nenávistná kampaň, a ten soudní proces prohrála. A pokud chcete porozumět rozsahu té odporné vládní propagandy, musíte si uvědomit, že za 29 let své existence, organizace WOŚP sebrala více než 1,4 miliardy zlotých (8,4 miliard Kč) a tím naprosto změnila tvář polského zdravotnictví. Zdravotnická technologie a zařízení se znakem WOŚP - od skenerů MRI, přes sanitky, postele pro přestárlé až po pohodlné židle pro rodiče, doprovázející své děti do nemocnice - je všudypřítomná. A teď si uvědomme, že jen v roce 2020 vláda strany Právo a spravedlnost dala další 2 miliardy zlotých navíc své propagandistické mašinérii. A bohužel, my všichni vidíme, na co se ty peníze používají.Avšak tak tomu vždycky není. Některé tyto peníze, odkloněné z kapes daňových poplatníků, mizí v koridorech nadací a organizací, které mají vazbu na PiS. Například v Polské národní nadaci, která měla dělat reklamu Polsku v zahraničí vyráběním hollywoodských trháků a plavbou kolem světa, uskutečněnou luxusní jachtou vyvedenou v polských národních barvách. (Více o tom ZDE ) Dosud jsou výsledky činnosti této "nadace" v nejlepším případě minimální. Proto bylo zřejmě obtížné se o tom chvástat v nedávno vydané zprávě ministerstva kultury. Nicméně se o to pokusili. Dovolte mi z toho citovat trochu více, protože je to něco jedinečného:Co si o tom myslíte? Je to prostě mnohomluvný způsob jak říci, "Jo, sebrali jsme vám vaše peníze a do prdele vám absolutně není nic po tom, co jsme s nimi udělali," že? Anebo že by to byl jakýsi zoufalý pokus ukázat se v dobrém světle? Připomíná mi to mou starou učebnici klasické astronomie, kterou jsem používal, když jsem ještě v Polsku studoval fyziku a astronomii. Vyšla v roce 1952 a v předmluvě byl seznam nedávných vědeckých úspěchů a objevů astronomů z různých zemí. Tou dobou neměl Sovětský svaz žádné podstatnější astronomické úspěchy, ovšem to bylo ve stalinském Polsku nepřijatelné. Autor problém vyřešil tím, že napsal, že Sovětský svaz zaznamenal "výjimečné úspěchy" a absence jmen, o nichž by se dalo zmínit, byla vysvětlena tím, že "sovětští astronomové pracují kolektivně, na základě principů dialektického materialismu". Zní to povědomě, co?