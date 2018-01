Rekonstrukce polské vlády, přísaha ministra zdravotnictví, havárie Beaty Szydło a rasistické násilí v Jasné Góře

Mezítím v Absurdistánu 53:

16. 1. 2018 / Tomasz Oryński

Když jsem do redakce poslal minulý týden svůj poslední článek o Polsku , šéfredaktor reagoval: "polská vláda byla rekonstruována, nemůžete to v článku nemít!" Měl jsem jiný názor: Nemyslel jsem si, že ta rekonstrukce vlády má větší význam, je to jen další inscenované drama v Kaczyńského pimprlovém divadýlku. Chtěl jsem také zjistit podrobnější informace o nových ministrech, zda se něco změní, protože na rozdíl od svých předchůdců to nejsou známé tváře. A taky bylo minulý týden ještě brzo na získání reakcí.