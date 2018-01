„Výsměch lidem na Ostravsku,“ hodnotí poslanec Černohorský snahu ministra průmyslu pomoci Polsku dál znečišťovat ovzduší v kraji

16. 1. 2018

Ostrava 16. ledna 2018: „Výsměch všem lidem na Ostravsku, kteří dlouhodobě dýchají vzduch znečištěný daleko nad rámec zákonných limitů! A to včetně primátora a hejtmana z řad ANO,“ tak pirátský poslanec Lukáš Černohorský označuje snahu nového ministra průmyslu Tomáše Hünera. Ten chce zítra na vládě lobbovat za to, abychom se přidali k žalobě Polska proti přísnějším limitům znečištění ovzduší. Ty Evropská unie schválila v loňském roce. Polsku přitom před nedávnem konečně skončila výjimka, která našim severním sousedům umožňovala vypouštět více škodlivin do ovzduší než podniky u nás. I nové přísnější limity EU jsou přitom pořád mírnější než například v Číně.