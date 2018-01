Stropnický: Pražské mosty jsou v havarijním stavu

18. 1. 2018

Nechci šířit paniku, ale tohle je bohužel opravdu vážné: technický stav mostů v Praze je mnohem horší, než vedení města, natož obyvatelé, tuší.



Dnes nám na dopravním výboru jejich správce TSK na mou žádost předložil ze sedmistupňové škály ty, které jsou ve třech nejhorších kategoriích. Celkem jich je 130 (ze 700 mostů ve městě), z toho 23 v tom druhém nejhorším a 3 v tom úplně havarijním - ty poslední tři jsou už zavřené. Zřícená trojská lávka byla mezi 23 mosty ve stupni šes t, kde je také například Libeňský most nebo most Palackého. V kategorii pět jsou ovšem všechny tyto mosty: Barrandovský, Jiráskův, Mánesův, Legií, Čechův nebo Hlávkův!



Neuvěřitelné je:





1/ že to nikdo z vedení města a snad ani odpovědný náměstek Dolínek neví (pokud ví, proč o tom neinformoval ostatní?), nebo o tom nikdy nebyla řeč, nebo tato řeč nikdy k ničemu nevedla (vyjma idiotského projektu zbourat Libeňák);



2/ že TSK, jak vyplynulo až dnes, protože jsem byl první (sic!), kdo se o to zajímal, nemá vůbec nachystané projekty na opravy těch mostů, např. u Palackého mostu v šestém stupni degradace nemá ještě ani průzkum;



3/ že na jednání výboru nepřišel ani náměstek Dolínek, ani zastupitelé TOP 09, kteří jsou jeho členy, ani piráti, kteří měli na zastupitelstvu plná ústa řečí. Asi je to zajímá jen, když se to vysílá do televize EDIT: byl jsem upozorněn, že tam byl nový zastupitel pirátů, tak omluva - mlčel, tak jsem si ho nevšiml;



...že totiž je to evidentně všem úplně šumák, protože hlavní je valit městskej okruh, Radlickou radiálu atd., opravy nezájem.



Tak já teda musím říct, že po tom, co jsem se dneska dozvěděl - a nerozumím technikáliím stavu mostů: vím jen to, co mi sdělili sami mostaři z TSK, musím začít okamžitě konat. Uložili jsme proto TSK:



1/ připravit soupis plánu oprav mostů ze schválených 1,3 miliardy na letošek;



2/ připravit soupis plánu oprav mostů z extra 170 mil, které žádají po zřícení lávky;



3/ připravit pro všechny tři kategorie špatného stavu přehled, v jaké fázi příprav projektů rekonstrukce TSK je;



...hned zítra budu zjišťovat, kdo je ten, kdo věděl a neinformoval / nenavrhl nápravu. Může to být tak, že neinformovala TSK vedení města. Ale také tak, že TSK informovala Dolínka a ten neinformoval vedení města. Každopádně se nedělo nic, ani ta příprava projektů není.



A je to zřejmě fakt nebezpečné. UFF.



