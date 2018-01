Stop imigrantům a levňošovi. Řekněte ne vítačům a kývačům

19. 1. 2018 / Karel Dolejší

KomentátorMichail Šejnkman zle vyčinil Andrjušovi Babišovi, když si dovolil radit jeho Milošovi, co voličům vadí - totiž lokajské nadbíhání Kremlu. Autora také zjevně potěšilo, když za takových okolností jednobarevná vláda Agrofertu nedostala důvěru ZDE . Béda Trávníček, který platí čerstvé prolhané inzeráty prezidentské nekampaně, si zase údajně nechá operativně zešikmit oči a zamiloval se do rýže ZDE

Kompradoři spravující kolonie sice vždy slyší na nejaktuálnější nabídku libovolných zájemců o místní banány, nicméně vědí, že tím víc musí ve volbách mávat nacionalismem. United Fruit Company zase velmi ráda přispěje na fangličkování - vždyť přece ví, že až hlasování skončí, zisky má v kapse ona, nehledě na hektolitry jedu, které jsou při agitaci vylity na hlavu imaginárních cizáků. Těch špatných, co nás neplatí.

V jedné takové zemi mívali například premiéra, který podepsal svolení k přeletům bombardérů na bojové misi bez mandátu OSN - ne průjezdy legračních konvojů kamsi na cvičení - ale samozřejmě, že dnes za to může Kalousek. Tehdejší kupci chtěli jednu věc a dnešní zase jinou, je třeba se pružně přizpůsobit poptávce. Kdo platí dnes, má právo i žádat, aby se příjemce tvářil, že v minulosti vždy kopal výhradně za něj.

Ne že by podobně zaujatí kompradoři v praxi neexistovali. Za tři roky oslaví stoleté výročí organizace, která vždy byla agenturou jedné konkrétní mocnosti - nehledě na to, kolik xenofobního nacionalismu z ní příležitostně odkapávalo. Vítala rozbití "buržoazní" republiky spojeneckým režimem sponzora, třebaže ten za odměnu posílal její lidi na rekreaci do koncentráků. Později zřídila koncentráky vlastní, neboť sponzor chtěl levný uran na bomby a mukly platit netřeba. Ještě o nějaký ten rok dál schválila vítačskou politiku spojenou s příjezdem migrantů v železných maringotkách - když v posádkových městech vznikly no-go zóny, tvářila se, že je nevidí.

Komprador přelétavý se od kompradora zaťatého v lecčems liší, mají ovšem jednu věc společnou: To co doopravdy dělají zakrývají neuvěřitelnou záplavou vlastenčícího povyku a poplašných zpráv. Spoléhají přitom na předpoklad, že většina formálně dospělé populace bude opakovaně skákat na špek, jakmile spustíte fangličkování - bez ohledu na to, co jste už v minulosti provedli, a bez přihlédnutí k tomu, co děláte právě teď. Letos spoléhají, že ani dávno plnoletí nepoznají, když jimi manipuluje zlovolný mstivec, kterému v každé etapě života šlo jen o vlastní ego a moc. Teatrální vlastenčení nejlépe prodává zradu a výprodej. Koupěschopnou poptávku dnes demonstrují Rusové a Číňané. Tím je pro kompradora přelétavého řečeno vše.

Není však problém říci "Ne" imigrantům a levňošovi. Nemusíte posílat na hranice hasiče a myslivce, ani se cvičit se zbraní v "domobraně", kterou pošťuchují agenti cizí mocnosti. Úplně stačí, když zvolíte jiné kandidáty než notorické vítače a kývače s nekampaní, kteří se i letos tváří, že to tentokrát už to opravdu myslí upřímně.

Nebude se věšet ani posílat do exilu. Nebude se vyhazovat z práce. Nebudou se zakazovat nepohodlné názory.

Prostě jen vítače a kývače odstavíte od moci - a přestanou být pro sponzory zajímaví.