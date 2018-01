Britský historik: Zákaz mé knihy na Ukrajině je šokující

19. 1. 2018





V roce 2016 schválila Ukrajina zákona zakazující knihy dovezené z Ruska, pokud obsahují "protiukrajinský" materiál. Byla ustavena "rada expertů", která rozhoduje, které knihy mají být zakázány. Je tomu téměř čtyři roky od doby, kdy ruský prezident Vladimír Putin nezákonně anektoval ukrajinský Krym. Za tuto dobu bylo ve válce s Ruskem usmrceno asi 10 000 lidí a více než 1,7 milionu lidí bylo vyhnáno ze svých domovů.





Serhiy Oliyinyk, šéf licenčního a distrbučního oddělení Ukrajinského výboru pro státní televizní a rozhlasové vysílání, sdělil rozhlasové stanici Svobodná Evropa, že Beevorova kniha byla zakázáno, protože obsahuje pasáž, která podrobně popisuje, jak bylo 90 židovských dětí zastřeleno ukrajinskými milicemi "na uspokojení požadavků Sonderkommanda", pracovních jednotek vězňů nacistických koncentračních táborů. "Ta pasáž je provokace," řekl. "Když jsme kontrolovali, jakých zdrojů použil, zjistili jsme, že použil právy Lidového komisariátu pro vnitřní záležitosti."





Avšak Beevor poukazuje na to, že zdrojem informací o těchto vraždách nebyl interní sovětský dokument, ale kniha od protinacistického německého důstojníka Helmutha Groscurtha. Tato kniha je uvedena v publikaci Stalingrad jako zdroj a citace z Groscurthovy knihy jsou přímo uvedeny. Beevor také poukazuje na děsivé podpůrné svědectví o těchto vraždách ve sbírce dokumentů od pamětníků z roku 1988 "Staré dobré časy: Holocause ve svědectví pachatelů a obětí".





"Je to naprosto šokující. Neměli absolutně žádný důvod tu knihu zakázat. Je naprosto jasně uvedeno v ruském vydání i v anglickém vydání, co je zdrojem a odkud byly tyto informace převzaty - tento velmi odvážný, nábožensky založený důstojník Groscurth proti tomu ostře protestoval, navzdory hrozbám, že ho udají Himmlerovi, proti tomuto masakru dětí. Neexistuje žádný způsob, jak by se Sověti o tomto incidentu vůbec mohli dovědět," uvedl Beevor.





Podrobnosti v angličtině ZDE