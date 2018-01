Ať tak či onak, česká politika je v zajetí Andreje Babiše

22. 1. 2018 / Boris Cvek

Na policii a státní zastupitelství se po změně na místě nejvyššího státního zástupce nejprve nadávalo z řad bývalé Nečasovy vlády, a to poté, co došlo ke spektakulárnímu zásahu na Úřadu vlády. Myslím, že to nebyla akce, na niž mohou být zmíněné orgány činné v trestním řízení pyšné, nicméně předchozí nicnedělání bylo ještě horší. Dnes zase křičí premiér Babiš. Všichni vrcholní politici chtějí boj proti podvodům s veřejnými penězi, ale jen za podmínky, že je to nebude bolet. Což může být v mnoha případech nemožné.

Představa, že po 40 letech komunismu a po 20 letech na něj bezprostředně navazujícího mafiánského kapitalismu se policie a státní zastupitelství najednou stanou dokonalými nástroji spravedlnosti, je absurdní. A to nezmiňuji justici. Jak dlouho asi bude trvat soudní proces s Andrejem Babišem, pokud vůbec někdy začne? Dvacet let? To samozřejmě nemůže být argument pro nečinnost. Stejně jako nemůže být argument pro nečinnost podezření, že policejní zájem o Babiše je selektivní a že jiné podobné případy se vůbec nevyšetřují. Možná i horší. Z tohoto argumentu plyne pouze to, že policie musí konat mnohem více, nikoli méně.

Za těchto okolností bude velmi zajímavé sledovat chování současné vlády vůči policii, státnímu zastupitelství a justici. Jako vláda v demisi by neměla dělat prakticky nic, jako vítěz voleb má mandát ke změně, jako vláda policií vyšetřovaného premiéra má obrovské pokušení. Zároveň nemá prakticky žádnou konkurenci. Požadavek současného prezidenta, podle něhož musí Babiš pro druhý pokus najít 101 poslanců, kteří jeho novou vládu podpoří, může také znamenat, že jednobarevná vláda – která je i podle prezidenta ideální způsob vládnutí – bude v demisi vládnout třeba rok nebo i více. Tzv. demokratické strany se mohly radovat, že prezident je konečně na Babiše přísný, nicméně tato přísnost může jen pomoci udržet současnou Babišovu vládu u moci (v případě, že by prezident podle tohoto pravidla hrál od začátku, držel by u moci vládu Sobotkovu, což jistě nechtěl).

Zvítězí-li v prezidentských volbách tento týden Jiří Drahoš, a nechci nyní přemýšlet nad variantou, že by v takovém případě prezident Zeman dělal nějaké zásadní kroky před koncem svého mandátu, nemá Babiš druhý pokus o sestavení vlády jistý. Na druhou stranu vládu bez ANO je prakticky nemožné sestavit, a pokud bude vláda s ANO, bude tam ANO logicky dominantní. Kabinet ovládaný ze zákulisí Andrejem Babišem po polském vzoru je asi ta nejlepší dosažitelná varianta. Může se ale také stát, že po zvolení Jiřího Drahoše postaví Babiš spolu s SPD a nějakým přeběhlíkem z ODS (všichni víme, kdo by přicházel v úvahu) nebo ČSSD nového prezidenta před hotovou věc.

V každém případě v záloze zůstávají předčasné volby a Sněmovna, v níž by mělo ANO přes 100 mandátů a v níž by nebyly strany jako TOP09, STAN, možná ani ČSSD nebo KDU, musí pro Andreje Babiše být přenádhernou představou. Paradoxně by mu k tomu mohli dopomoci piráti, kteří by se po takových volbách mohli stát druhou nejsilnější stranou a jedinou reálnou opozicí.