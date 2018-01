Chce Jiří Drahoš skutečně vyhrát volby?

Nechat se v Brně plácat po ramenou pár skalními příznivci, když Zeman mluví ke čtvrtině elektorátu...

22. 1. 2018 / Bohumil Kartous

Kampaň Jiřího Drahoše neřídí právě profesionálové. Pokud, tak dělají naprosto nepochopitelné chyby. Jako v okamžiku, kdy odmítli účast v debatě na TV Nova a nechali Miloše Zemana opanovat celý časoprostor před masivní částí voličů. Kdo to Jiřímu Drahošovi poradil? Na základě jaké úvahy? Jaký tohle dává smysl? Nedokážou Drahošovi poradci předpovědět, jak citelně to může ovlivnit obraz kandidáta, kterého mají za úkol představit jako silného lídra? jak fatálně to může předurčit rozhodnutí statisíců nerozhodnutých voličů, o které nyní jde?





Těžko v tom hledat jakýkoliv smysluplný záměr. Miloš Zeman si užil nerušené chvíle s moderátorem, jehož kvalifikací pro vedení takového rozhovoru je jen to, že je letitá televizní mluvící hlava. Ideální prostředí, které Drahošův tým Zemanovi vytvořil tím, že mu poradili, aby jel místo toho evangelizovat své věřící do Brna. Proč místo toho neuspořádali výpravu do TV Nova, i s ostatními kandidáty, kteří podporují Drahoše, aby ukázali sílu a utvrdili nerozhodné, kdo je favorit voleb? Drahoš mohl demonstrovat, že za ním stojí většina společnosti a že Zeman nemá žádnou šanci dosáhnout na rozhodující hlasy, protože všechny už posbíral Drahoš? Drahošův tým má k dispozici unikátní a ve volbách tohoto druhu neobvyklý potenciál, s nímž nedokáže adekvátně pracovat a místo toho vyklízí pozici protikandidátovi.





Nyní ovšem koluje po sítích komická montáž, ve které se Drahoš točí za potlesku skupiny muslimských mužů. Montáž doprovází lapidární titulek "Už brzy v ČR...". Video je masivně sdíleno na českém Facebooku a má mnohem větší dopad než originál. Dopad, jenž je devastující. Není to jediná chyba. Drahošův tým vyprodukoval krátké video, na němž se Jiří Drahoš otáčí v piruetách a demonstruje svou fyzickou formu a stabilitu, ve snaze ukázat zjevný rozdíl mezi ním a invalidním Milošem Zemanem.Video je masivně sdíleno na českém Facebooku a má mnohem větší dopad než originál. Dopad, jenž je devastující.





Podívejte se, jak si s tím pohrál bulvár. Těžko to vyčítat paní Drahošové, jde o chybu v řízení kampaně. Zapojení paní Drahošové do kampaně je také na první pohled dobrý nápad, bude jezdit po krajích a dělat dobrou náladu. To je milé, ale když paní Drahošová prohlásí, že "jim v ČT fandí, jen to nesmějí říct", poskytne protistraně munici, která zasáhne miliony, kdežto sama mezi tím oslovila stovky lidí.. Těžko to vyčítat paní Drahošové, jde o chybu v řízení kampaně.





V kampani, jako je tahle, skutečně není možné realizovat prvoplánové, naivní nápady a nebýt schopen představit si důsledky. Není možné přenechat dva miliony diváků protikandidátovi jen proto, že an tu dobu někdo naplánoval setkání s pár příznivci v Brně. Je to skutečně krajně diletantské.





Nejde jen o neúspěch Drahoše ve volbách. Jde o to, že takový výsledek může naprosto zlikvidovat jakýkoliv vzmáhající se odpor proti degeneraci politiky a snahu kultivovat ji. Drahoš by si měl uvědomit, že v současnosti vůbec nereprezentuje jen sebe a že jako Antizeman nese odpovědnost za postoje výrazné většiny lidí, kteří si Zemana na hradě dle výsledku prvního kola už nepřejí. Pokud prohraje, prohraje demokracie, a to doslova. Prohraje většina.

Známý k tomu píše: "S nelibostí konstatuji, že volební štáb pana Drahoše je ještě neschopnější, než ten Zemanův. Nechat "Ještěra" exhibovat samotného v TV před 1,7 mil diváků je sebevražda! Vyměnit možnost ovlivnit tento počet lidí za to, že se v Brně nechám oslavovat 250 příznivci, je naprostá idiocie. Chápe, že potřebuje dostat na svou stranu stovky tisíc nerozhodných? (...) Výsledkem je, že nevypadá jako lídr, to je to nejhorší, co se mu mohlo stát. Lidé nyní neřeší nic jiného. "Je to srab!," říká se. Měl po prvním kole soupeře v provazech a počítaného a nechal ho vstát! (...) Zeman má momentum. Jestli Drahoš prohraje tuto vyhranou partii, může si za to sám."