Co rozhodne prezidentské volby

Iluminát, zednář, pedofil a "Havlův fašista" (tohle je obvzlášť povedené) pro kognitivně slabší voliče Tomia Okamury, KSČM, Andreje Babiše či pro nevoliče. Burcující výkřiky jako "Chraňte republiku, volte Zemana", protože Jiří Drahoš přitáhne do ČR stovky tisíc muslimských imigrantů, okamžitě zaprodá ČR Sorošovi a spolu budou prznit malé chlapce při orgiích na Pražském hradě. Tato část dehonestující kampaně je méně podstatná a méně efektivní, v podstatě má pouze "ochránit" velkou část současného Zemanova elektorátu před úvahami o eskapismu k Bohu otci, jenž je viditelně pevnějšího zdraví a déle by vydržel. A má je přimět, aby přišli do druhého kola, protože v sázce je přeci "republika".

Drahoš není nic než pražská varianta k Zemanovi, prodloužená ruka jiných (či dokonce stejných zájmů), prašť jako uhoď, proč byste jej volili, když máte na hradě jistotu desetinásobku odhadů počtu muslimských mladíků s mobily. Tato manipulace je určena poněkud chytřejší části elektorátu, který přesahuje Zemanovu voličskou základnu z prvního kola. Zasahuje zcela určitě malá procenta voličů Topolánka zbylých méně úspěšných kandidátů. Zasahuje ale také voliče antizemanovských kandidátů a dokonce i samotné voliče Jiřího Drahoše. Tento proud informací je z hlediska výsledku druhého kola voleb mnohem nebezpečnější, jelikož může pohnout těmi, jejichž volba v prvním kole byla postavena spíše na mělké úvaze, případně volili jiného kandidáta a jsou nejisti, co udělat se svým hlasem ve druhém kole. Tato taktika může odradit část Drahošových voličů zúčastnit se druhého kola, nebo dokonce přimět je volit Zemana.

Velký vliv na výsledky bude mít postoj Andreje Babiše, který byl před prvním kolem donucen na základě dohody se Zemanem, aby on a jeho podřízení z hnutí Ano podpořili stávajícího prezidenta. Jenže aritmetické součty výsledků prvního kola vedly k překvapivě silnému vyjádření Babiše vůči Zemanovi. Ultimátum, že se má zbavit Nejedlého a Mynáře, je nejsilnější kritikou za celou dobu spoluvládnutí tohoto tandemu. Babišův pokyn pochopili i novináři z jeho mediálního domu. Někteří na Facebooku předpovídají vítězství Drahoše. Při letmém pohledu na titulky a komentáře dvou hlavních deníků, MF Dnes a Lidových novin z posledních dní, naznačují, že budou ukazovat Zemana buď jako nejistou volbu či dokonce jako reálné nebezpečí. Zjevně soustředěný slepenec informací o tom, že Babiš před pěti lety volil Schwarzenberga, že Gott popřel podporu Zemanovi, že Zeman může obstát pouze tehdy, pokud "drtivě zvítězí v debatách" či vysloveně ostře kritický komentář o "hnojometu" zemanovské propagandy a titulek z první strany "Poplach na hradě" ukazují na to, že Babiš už pravděpodobně kalkuluje s variantou výměny prezidenta. To celkově může velmi výrazně pomoci Drahošovi, jelikož podstatná část Babišových voličů zároveň volí Zemana a podobné signály je buď odradí, nebo je povedou ke změně volby.





Otázkou je, jak se zachovají další média. Pozoruhodný je agenda setting Blesku, který patří do skupiny Czech News Center vlastněné Danielem Křetínským. Jeho "projekt" Topolánek v prvním kole propadl a Topolánek následně podpořil ve druhém kole Drahoše. Totéž dělá svým způsobem i Blesk. Markantní je to například u článku, který bilancuje výsledky voleb z prvního kola, ale místo prostých procent jednotlivým kandidátům pracuje s agregovanými součty pro dvě skupiny dle toho, komu neúspěšní z prvního kola vyjádřili podporu (Zeman a Hannig proti skupině Drahoš, Fischer, Horáček, Hilšer, Topolánek a Kulhánek). Při tomto porovnání totiž vychází na většině území v ČR velmi přesvědčivé vítězství Drahoše. Článek je opatřen titulkem "Kde chtějí Miloše...", který svou familiérností k hlavě státu - v kontextu obsahu článku - Zemana zesměšňuje. Další titulky Blesku z posledních dní, jež pracují s určitou záměrnou valencí: ""Zeman bojoval se zámkem", "Proruský Zeman kontra chemik slušňák", "Klaus: (Zemanovi) věrný zůstanu, "Zůstane ve studiu sám!" (poslední krátký článek připomíná, že Zemanova frenetická snaha debatovat mezi koly volby je obratem o 180 stupňů).





Parlamentní listy, Aeronet atp.), která sice mají velmi slušný dosah, ale evangelizují většinou pouze mezi již přesvědčenými. Na straně Drahoše budou pravděpodobně všechny velké deníky a časopisy, které spadají do vlastnictví Babiše, Bakaly a Křetínského, což je většina soukromého mediálního trhu v ČR. Sice jde o "echo chamber" pražské society, ale pro utvrzení voličů Drahoše je to důležitá zpětná vazba. Svědčí to koneckonců i o tom, že velký český kapitál už na Zemana nevsází. Ostatně, kurz sázek na jednotlivé kandidáty to potvrzuje...





ochraňuje zájmy "Neprahy" vůči "pražské kavárně", ačkoliv to není fakticky pravda, že dosáhl úspěchů při vyjednávání na mezistátní scéně, ačkoliv to také není pravda. Bude se nepochybně snažit ukázat Drahoše jako nezkušeného, nejistého politika, který nebude hájit české zájmy, ale pouze zájmy svých podporovatelů, do nichž zahrne všechny od Kocába až po Horáčka, jež vykreslí jako nepřátele českého lidu. Drahoš, chce-li opticky uspět, bude muset v této dezinformační hře ukázat zejména svým voličům a voličům, jejichž motivací je zbavit se Zemana, že je jistý, že má pevný názor, zejména na prozápadní směřování země, na udržení liberální demokracie, na kultivaci politické scény a veřejného diskursu. Zeman se bude nepochybně točit na bezpečnostních rizicích a bude si přivlastňovat, jak už to udělal ve vánočním poselství, nízkou míru bezpečnostního ohrožení ČR. Drahoš musí před svými voliči vyvrátit představy o "vítačství", byť jde o zmatený český diskurs, bude muset z téhož důvodu odmítnout kvóty, přestože je to naprosto zástupné a hloupé téma, nicméně bude muset projevit čest a odvahu říct, že lidem, kteří utíkají před válkou a terorem jsme zavázáni pomáhat. Pokud to neudělá, a pokud se nevymezí i v dalších otázkách, distinkce mezi ním a Zemanem zmizí a může ztratit hlasy těch, kdo ho v prvním kole nevolili, jakkoliv Zemana na Hradě už nechtějí. Z hlediska chování a agendy jednotlivých kandidátů, Zeman se bude stavět do role zkušeného státníka, který představuje "kotvu" domácí politiky, bude nadále předstírat, že