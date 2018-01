Proč se Češi nechali ošidit podruhé

Jsme ale o pět let dál. Víme, jak vypadá moudrost, uvážlivost a spojování v podání Miloše Zemana - i jeho "dolní" voliči to vědí. Seznam zásadních hříchů, lží, nestoudností, ostud je zbytečné vypisovat, všichni to vědí.

V rozhovorech se Zemanovými voliči uvádějí jako hlavní důvod své přízně jednoduché: "je náš", rozumí nám, máme jeho zastání, pracuje pro nás. Podívejme se, co Zeman pro své dolní voliče udělal:

- zasloužil se sebeméně o navyšování minimální mzdy? Ani ň, ani verbálně to nepodporuje.

- zasloužil se sebeméně o změkčení exekučních zákonů, které ničí životy těch nejdolnějších z dolních? Dal v tomto směru někdy nějaký podnět? Nikdy.

- udělal cokoli pro zlepšení života v odlehlých regionech, inicioval někdy například rozpočtové změny pro finanční a jinou podporu okrajových regionů, jako je Ostravsko či severozápadní Čechy (tam kde má nejvíc voličů!)? Nikdy nic.

- vyslovil se někdy pro podporu sociálního bydlení? Pro podporu matek samoživitelek? Jakýchkoli jiných lidí v problémech? Špatným pracovním podmínkám a obcházením pravidel zaměstnavateli (viz "Hrdinové kapitalistické práce")? Jakýchkoli jiných dolních lidí, těch kteří chodí denně do práce a berou za to nepřiměřeně málo?

Nic, nula, ani ťuk.

Miloš Zeman jako prezident totálně selhal. Nedokázal vůbec nic z toho co sliboval, ve všem selhal. Je to podvodník.

A 45% podpory. Proč?

Argument "voliči jsou hloupí" neberu. Lidé nejsou hloupí. Lidé naletí - většina lidí naletí, nenaletět jednou je těžké, podvodníci jsou mazaní. Ale - aspoň se to říká - podruhé stejnému podvodníkovi se stejným trikem nenaletí. Tak blbí nejsou.

Zemanovi naletí. Proč? Nerozumím tomu - diskutujme!