Pár slov k manipulaci v novinách

12. 1. 2018 / Jan Čulík









Uvažovali jsme s pracovnicí tiskového úřadu Glasgow University, jestli vůbec mám na žádost o rozhovor od deníku Daily Express reagovat. Pak měla dobrý nápad: Ať mi pošle novinářka otázky a ať na ně odpovím písemně, emailem, ať existuje dokumentace. Tak jsme to také udělali.





Mé otázky a odpovědi ve srovnání s tím, co se do novin dostalo, jsou docela pěknou ukázkou, jak se v tisku manipuluje.







1. Otázky a odpovědi:











- Očekáváte, že volby vyhraje Miloš Zeman, nebo Jiří Drahoš, a můžete uvést proč?





Jsem velmi opatrný a nechci dělat žádné předpovědi. V těchto prezidentských volbách jsou dvě hlasovací kola. Pokud by nějaký kandidát získal v prvním kolem více než 50 procent hlasů, druhé kolo se nebude konat. Zemanovi stoupenci jsou jednotí, zatímco ti voliči, kteří jsou proti Zemanovi, jsou naprosto nejednotní a zdá se, že podporují celou řadu různých kandidátů. Existuje možnost, že Zeman zvítězí v prvním kole. Avšak pokud se to nestane, existuje aspoň jeden průzkum veřejného mínění, podle něhož by Drahoš mohl nad Zemanem zvítězit v druhém kole. Situace je nejasná, kromě skutečnosti, že existuje velké množství voličů, kteří podpoří Zemana.





- Je ten volební závod hodně těsný? Došlo v poslední době k nějakému vývoji, který byste chtěl komentovat?





V říjnových všeobecných volbách získal největší počet křesel v parlamentě Zemanův stoupenec, oligarch Andrej Babiš a jeho hnutí ANO. Avšak Babiš nemá v parlamentě většinu. ANO má 78 poslanců v dvousetčlenném parlamentě. Mohl by se spojit s populistickými stranami, jako je ultrapravicová SPD (22 křesel) a komunisté (15 křesel) a získat tak většinu. Avšak tyto dvě strany teď s Babišem odmítly spolupracovat. Zeman Babiše podporuje, ale chce od něho 101 křesel. V současnosti Babiš vládne s menšinovou vládou, ale nedostal v parlamentě důvěru. Pokud ji nedostane, budou se muset konat nové všeobecné volby. Babiš byl také obviněn úřadem Evropské unie pro vyšetřování korupce, že ilegálně dostal grant 2 milionů euro a Policie ČR to vyšetřuje. Celá situace je nestabilní.





- Které otázky jsou pro české voliče nejdůležitější, tedy imigrace, EU, ekonomika, atd.?





Česká ekonomika právě zaznamenala meziroční růst 5 procent, Británie, záviď! :) Ale mzdy jsou v ČR všeobecně nízké, i když je minimální nezaměstnanost a platové rozdíly jsou daleko menší než v Británii. Většina Čechů je posledlá otázkou imigrace a islamofobií, oni se vážně bojí muslimů, které považují za zločince. Avšak v ČR nežijí skoro žádní muslimové a ČR přijala jen 12 (!) uprchlíků (kteří mezitím utekli do Německa). Celkový strach z muslimské invaze a zničení Evropy je naprosto umělý.





- Co by znamenalo vítězství Miloše Zemana (a vítězství Jiřího Drahoše) pro budoucnost ČR v EU?





Zeman je populista a jako Donald Trump si vymýšlí, aby byl u veřejnosti populární. Je ale alkoholik a trpí cukrovkou. I když jeho lékaří říkají, že je v pořádku, není jasné, zda bude žít dlouho. Zeman ostře kritizuje imigrační politiku EU, ale jinak je proevropský a chce, aby ČR přijala euro. Drahoš je typickým kandidátem z předchozí éry, doby před vznikem populismu, je představitelem nekritického, prozápadního "elitářského" establishmentu. Drahošovo vítězství by pravděpodobně do určité míry znamenalo návrat k tradiční středopravicové politice. Avšak je nutno zdůraznil, že funkce českého prezidenta je víceméně jen ceremoniální. Avšak většina Čechů držitele prezidentské funkce obdivuje, tak trochu jako Angličané milují královnu, a ať se stane prezidentem kdokoliv, je tím legitimizován. V důsledku toho prezident určuje veřejnou debatu v zemi. Na rozdíl od anglické královny, která se k politice nevyjadřuje, Zeman neustále káže. Nedělá nic jiného.





- Rozhodl by se Zeman či Drahoš, kdyby zvítězili, aby ČR opustila Evropskou unii? Je například známo, že Zeman je známý euroskeptik.





S tím bych nesouhlasil, viz výše. Zemanův postoj k EU je rozporný.





Chce většina Čechů zůstat v EU nebo z ní odejít? Češi jsou nejeuroskeptičtějším národem z bývalých postkomunistických zemí. Většinou nenávidí západní nadnárodní společnosti za to, že si odvážejí z ČR zisky a "ožebračují" ČR. Také nechápou, proč pokladní v supermarketech Liddle nebo Tesco v městě pět kilometrů od česko-německé hranice vydělává asi pětkrát méně než obdobná německá pokladní na druhé straně hranice. Nezapomeňte, že mezi ČR a Německem dnes nejsou žádné pohraniční kontroly. Češi také opravdu nemají rádi, že jejich potraviny jsou horší kvality než v Německu a často jsou dražší než potraviny v supermarketech v Německu. Obviňují z toho všeho EU. Považují to za diskriminaci.





Bude vítězství pro Miloše Zemana znamenat silnější rozkol v zemi?





Zeman by se mohl spojit s Babišem a umožnit mu vytvořit protidemokratickou, populistickou vládu. Zda k tomu dojde, to je otázka.













2. Co skutečně vyšlo, ZDE:









Vrhnou volby v ČR r. 2018 Evropskou unii i Českou republiku do chaosu?









Jan Čulík, senior lecturer v oboru českých studií na univerzitě v Glasgow, konstatoval, že Češi jsou "posedlí otázkou imigrace a islamofobie, opravdu se bojí muslimů, které považují za zločince". Dodal: "Češi jsou nejeuroskeptičtějším národem ze všech bývalých komunistických zemí. Většinou nenávidí západní multinacionální společnosti za to, že si odvážejí zisky z ČR a 'ožebračují' je." Také nechápou, proč pokladní, která pracuje v supermarketu Liddle nebo Tesco ve městě pět kilometrů od česko-německé hranice vydělává asi pětkrát méně než obdobná německá pokladní na druhé straně hranice."





Čulík charakterizoval Drahoše jako "typického kandidáta starého režimu před vznikem populismu, kandidáta nekritického, prozápadního 'elitářského' establishmentu".





Nynější premiér Andrej Babiš čelí ve své menšinové vládě pokračující krizi, poté, co získal ve volbách loni v říjnu 78 parlamentních křesel a poté, co ostatní strany s ním nechtějí spolupracovat. Policie vyšetřuje, zda Babiš jako podnikatel před deseti lety ilegálně zneužil evropské dotace. To by mohlo mít dopad na vyjednávání o koalici a vést k další nejistotě v zemi.