Kdyby to vyšlo, tak netančit na hrobech!

ěkně, ale druhý kolo má jiný pravidla než první, na Zemanově straně jsou ostřílený profíci, který navíc nemají zábrany. Teď bude teprve finiš, teď je teprve čas pořádně zamakat.3 -Jakejkoliv skandál, tajemství z dětství, zpovědi bejvalejch spolupracovníků, korupční kauzy atp. jsou jenom předvolební nástroj. Nemá to cenu vůbec poslouchat, protože se to po volbách vypaří jako lithium.Příštích 14 dní vůbec nemusíte shánět informace, budou si vás hledat samy a všechny budou lež. Kašlete na ně. Úplně.4 - Kdyby to náhodou vyšlo a Zeman opravdu nakonec přišel o funkci, tak prosím vlastníky Dobra, Pravdy a Lásky,Protože pak teprve přijde skutečnej úkol, a to je slepit tenhle rozdělenej národ zpátky. Přesvědčit tu druhou půlku, že její strachy a zájmy se berou vážně a nikdo na ně nebude kašlat. Zeman to neumí, ale my bysme měli. Protože jinak nebudeme lepší než on. Peace!K tomu: Rozhovor Britských listů 145. Rozštěpená společnost: Zemanovci i pražská kavárna spolu vždy budou muset žít