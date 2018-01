Co by se stalo, kdyby se Německo s Ruskem utkalo v tankové bitvě?

12. 1. 2018

Pokud jde o tankový boj, Německo a Rusko bývaly dvěma z nejpřednějších odborníků. Dokonce i vybojovaly největší tankovou bitvu všech dob, v roce 1943 u Kurska, píše Harold Hutchinson. (Sovětské poválečné prameny utajily skutečnou největší tankovou bitvu, k níž došlo u města Brody na západní Ukrajině již v červnu 1941, zúčastnilo se jí 3 648 tanků a SSSR ji prohrál; v oslavované tankové bitvě u Prochorovky se nakonec střetla necelá třetina tohoto počtu - pozn. KD.)

Takže co by se stalo, pokud by se dnes obě země utkaly v tankové bitvě?

Jako v 2. světové válce by se snadno mohla stát střetem dvou soupeřících filosofií. Rusko dlouho upřednostňovalo kvantitu před kvalitou (Stalin dokonce prohlásil, že kvantita má kvalitu sama o sobě). U Kurska se to projevilo faktem, že Rusko nakonec nasadilo (do celé operace, ne do jednotlivé bitvy - KD) přes 7 000 tanků. Německo pouze méně než 3 300.

I když se většina zpráv věnuje tanku T-14 Armata, stránka GlobalSecurity.org si všimla, že většinu ruských tanků tvoří typy T-80 a T-72. Rusko má malý počet tanků T-90 ("malý počet" = 550 kusů; celý Bundeswehr ale disponuje 328 tanky Leopard 2 a 104 rezervními stroji - KD), ale většina tanků se příliš neliší od těch, které dokázaly o málo více, než dosáhnout sklouznutí střely z hlavního kanónu po pancíři tanku Abrams ze vzdálenosti 370 m během Operace Pouštní bouře a přijít o věž. (Této operace se účastnila na irácké straně exportní verze tanků T-72M s i na tehdejší dobu sníženými bojovými parametry oproti vlastním sovětským modelům, případně tank Asad Babil vyráběný bez licence v Iráku, s ještě horšími vlastnostmi - KD.)

Nejlepším německým tankem je dnes Leopard 2A6. Je to vynikající tank. Původně byl vybaven hlavním dělem ráže 120 mm, ale Německo ho při modernizaci vybavilo podobným dělem s hlavní o 25 % delší. Má pouze dva problémy: Po velkých škrtech v obranném rozpočtu po roce 2010 je jich jen 328 a Německo také odmítá používat ve svých protitankových střelách a pancířích používat ochuzený uran.

Německo podniká kroky ke společné výrobě nového tanku spolu s Francií. Tento tank nazvaný Leopard 3 se má vyrovnat ruské Armatě. To si vyžádá čas. Rusko již má Armatu ve formě prototypu, ale objevují se otázky ohledně toho, zda bude zařazena do služby.

Takže která země by vyhrála tankový boj? Měli byste si vsadit na Rusy, ačkoliv většina jejich tanků představuje kusy šrotu, z nichž některé země dostaly to nejlepší. Rusko má přes 4 500 tanků T-80. A i když by německé Leopardy zničily mnoho ruských tanků, za každým sledem by následoval další.

Zdroj v angličtině: ZDE