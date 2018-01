K hnutí ANO a jeho politickému programu

Postsocialistický kapitalismus aneb ODS hayekovatější než Hayek...

12. 1. 2018 / Jaroslav Polák

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Ve středu jsem na ČT24 sledoval (pouze náhodou) vystoupení ekonomického „experta“ ODS pana Skopečka. Musím přiznat, že po vyslechnutí jeho řeči začínám chápat řadu voličů ANO a dokonce snad i voličů Miloše Zemana. Pan Skopeček kritizoval ekonomický program vlády ANO. Na to má plné právo. Nicméně nad jeho dubiózními a zatvrzelými argumenty člověk jen žasne. Prý je eurozóna v krizi a proto Euro NE. No, co bych za to dal pracovat v ekonomickou krizí zmítaného Německa. I Slovensko zaostávající před lety o 20 % nás již dohnalo...