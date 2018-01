K prezidentské volbě: Skoro všechno dobře

2. Absolutně nelze srovnávat toto kolo s minulým prvním kolem. Tehdy byli všichni kandidáti ze zelené louky, tj. nikdo neobhajoval. Tyto volby jsou úplně jiné, je to "sto a jedno", jak se říká: jsou referendem o Zemanovi, o tom, zda má pokračovat nebo být vystřídán. A 62% voličů je pro vystřídání. Nyní jde jen o to, aby to přišli říci i podruhé.

3. Nejpříjemnější dojem z předvolební kampaně protikandidátů: slušnost, věcnost, vstřícnost, snaha o nalezení pravdy a nikoli o potupení soupeřů. Nikdo na nikoho neútočil, a že by bylo tak snadno udělat úplné kašpárky z dětinského Hanniga nebo poněkud prostého Hynka. Je to něco, co jsme v české politice za posledních dvacet let, kdy se akorát pořád proti někomu "mobilizovalo" a "posílalo do tepláků" a "Palermo, mafie, Kalúsek", nezažili. Snad to nastartuje obrat důvěry v politiku a ukáže to lidem, že jsou i slušní politici a jim jde o věc samou, nikoli o svou moc.

4. Za skutečného vítěze voleb považuji Marka Hilšera. S nulovými náklady (jeden hlas jej stál jednu korunu!) s ani jedním billboardem či jinou reklamou byl skutečně oním "from zero to hero". Nezapomínejme: před pár měsíci to byl největší outsider, jakýsi kluk, sympatický ale totálně bez šance - a dostal půl miliónu hlasů. Tohle není jen Hilšer, ale trend (viz i Piráti): velmi mladá generace se probouzí a sebevědomě sděluje svůj názor: "nevolíme tak jako naši taťkové a mamky, volíme jak chceme my a víme proč". Skvělé, na tohle jsme čekali pětadvacet roků!

5. Miroslav Motejlek, který má velmi nadstandardní vztahy s předními podnikatelsko-hybatelskými skupinami u nás uvedl, že sponzoři zlomili nad Zemanem hůl a ukončili jeho financování. Může být pravda, nemusí být stoprocentní, ale logiku to dává.

6. Vůbec nejpodivuhodnějším momentem byl príhovor Andreje Babiše po ukončení prvního kola. Od Zemana se v podstatě napůl distancoval a v přímém přenosu ho vypeskoval; vůbec působil hodně nejistě a rozladěně. Takového ho neznáme. Ale interpretovat se to dá na tisíc způsobů: může to být to, že "Zeman posloužil, Zeman může jít" (typický Babišův způsob, jak zachází s použitými partnery, kteří se stávají přítěží), ale může to být taky naplánovaná a koordinovaná strategie s duem Nejedlý-Mynář, jak vytvořit pro druhé kolo jakéhosi "Zemana s lidskou tváří", protože jediná šance jak vyhrát je získat váhající, středové voliče. Nebo cokoli jiného; Andrej Babiš je neskutečný kombinátor. Uvidíme v debatách.

7. Volební mapy ukázaly, jak obrovským problémem Česka jsou Sudety (severozápadní Čechy, severní Morava a kousek jihozápadní Moravy). I v minulých volbách zde Zeman brutálně bodoval, ale připisovalo se to tomu, že zde "nemají rádi šlechtice" či tak podobně. Nikoli. Sudety jsou obřím problémem samým o sobě. Vykořeněné regiony s lidmi bez iluzí a nadějí, ale s velkou záští. Zapomenuté kraje, kde se žije bez radosti a perspektiv. A obrovská hanba všech předchozích vlád do jedné, které tento problém a obyvatele bývalých Sudet vytrvale ignorovaly. Zeman zde boduje nikoli proto, že jej zde domorodci milují, ale že pro ně představuje prodlouženou palici směrem k vládě.