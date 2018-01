Neuveriteľné: Exorcista posvätil úrad

17. 1. 2018 / Igor Daniš

Slovensko je však sekulárny štát a zavádzanie náboženských obradov na verejné úrady nepatrí. Posvätil kňaz úrad iba pre kresťanov alebo katolíkov? Zlý duch je aj ateista? Aké pozdvihnutie by vyvolal, keby podobné pokútne náboženské praktiky v rozpore s vedeckým poznaním a logickým myslením zavádzali niekde v západoeurópskych krajinách moslimovia alebo židia?

Oficiálne označenie pre kraj a jeho predsedu je aj župa a župan. Je zaujímavé, že toto slovo má arabský pôvod, odkiaľ sa do Európy dostalo ako označenie určitej formy odevu. Keď sa zavádzal tento pojem, tvrdilo sa, že označenie má výlučne slovanský pôvod – v žiadnom prípade nie maďarský...

E. Jurínová je z kresťansky zameranej strany OĽaNO, ktorá mala dlhodobo 4 členov. Tí si medzi sebou rozdeľovali aj štátny príspevok za hlasy získané vo voľbách. Na konci roka 2016 mala už 13 členov. Mená zvyšných 9 nie sú známe. A možno je už ich aj viac. V súčasnosti ide o tretiu najsilnejšiu stranu s preferenciami okolo 12%. Pripravuje sa zákon o politických stranách, ktorý by mal podobné praktiky zamedziť. Ďalšou kresťansky vymedzenou opozičnou stranou je Sme rodina – Boris Kollár. Kresťanské myslenie reprezentuje hlavne podpredseda Milan Krajniak a jeho krídlo. On sám sa preslávil knihou o finančnej skupine Penta, by chcel nahradiť liberálnu demokraciu inou formou demokracie. Predseda Boris Kolár je kontroverzný podnikateľ, ktorý má 10 detí s rôznymi ženami, bývalý vekslák, kamarát mafiánskych bossov (to neznamená, že on sám bol mafián), podľa dobových policajných záznamov pašoval na začiatku 90. rokov drogy a nedávno vyšlo najavo, že zvádzal cez sociálne siete neplnoleté dievča zo sociálneho zariadenia. Hlavnú kresťanskú stranu KDH, ktorá je momentálne mimoparlamentná, vedie podnikateľ Alojz Hlina, ktorý zámerne obľubuje na pútanie pozornosti provokujúce, extrémne a vyšinuté činy a vyhlásenia. Predstavte si, že by takto pôsobili liberálne, ateistické, ľavicové alebo sociálno-demokratické strany? Aký ohlas by získali? Že by ich reprezentovali Židia alebo moslimovia? Najväčšou opozičnou stranou je síce liberálna SAS (preferencie okolo 17%) – podobná je však AfD (predseda Sulík vyrastal ako emigrant v SRN) -, ktorej podpredsedníčka a zároveň podpredsedníčka parlamentu vyzvala na dobrovoľnú sterilizáciu rómskych žien.