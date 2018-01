Švédsko na křižovatce: Neutralita, nebo NATO?

17. 1. 2018

Švédsko se chystá na podzimní parlamentní volby, píše Petri Mäkelä. Vnitřní i vnější bezpečnost se stanou významnými tématy pro všechny strany. Situace v baltském regionu se stává každý den napjatější a existují vážné bezpečnostní problémy v přistěhovaleckých čtvrtích švédských měst.

Zatímco se politická elita, diplomaté a vojenští představitelé sjížděli v lyžařském středisku Sälen na tradiční seminář, hlavní opoziční strana, Umírnění (Moderaterna), prohlásila, že jejich cílem je členství v NATO. Lídr Ulf Kristersson je přesvědčen, že vládnoucí sociální demokraté změní názor a Švédsko se v příštích deseti letech stane členem NATO.

Kristerssonovo vyjádření vyvolalo hněvivou reakci ministra obrany Petera Hultqvista. Podle něj se sociální demokraté budou držet tradiční neutrality a spolupráce a zůstanou mimo vojenské aliance. Ale jak tato politika funguje ve vztahu k EU a Lisabonské smlouvě zůstává poněkud nejasné.

Významná neshoda mezi vládou a opozicí není ničím novým, ale existují také spory uvnitř vlády. Je alarmující, že tento typ sporů nyní prosvítá přes obyčejně výstavní fasádu konsensuální politiky. Parlamentní zpráva o obraně tvrdí, že existuje malá, ale reálná hrozba ozbrojeného konfliktu a dokonce konvenční války v bezprostředním sousedství Švédska. Ihned po zveřejnění zprávy ministr zahraničí rozeslal velvyslancům dopisy tvrdící, že neexistuje žádná hrozba vůči Švédsku. Zdá se, že existuje vážná neshoda ohledně obeznámenosti se situací mezi pragmatickými staromódními sociálními demokraty a feministicko-pacifistickým křídlem vlády.

Švédsko se horečně snaží obnovit své obranné kapacity. Znovu zavedlo brannou povinnost a na ostrově Gotland je opět vojenská posádka. Švédsko a Finsko také pracují na sdílených kapacitách. Mírová spolupráce v námořních a leteckých operacích je již hluboká a pozemní síly cvičí společně. Švédští a finští vojáci jsou velmi spokojeni se spoluprací a obě strany si přejí dál ji prohloubit. Pokud by tato spolupráce vedla k formální alianci pod záštitou NATO, znamenalo by to posílení bezpečnosti na severu Evropy.

Příští švédské parlamentní volby nejspíše rozhodnou, kterou cestou se Švédsko vydá: Směrem k NATO, nebo k neutralitě. Je jasné, že Švédové nebudou čekat na stejně nerozhodné Finy. Pokud se Švédsko rozhodne pro NATO a Finsko zůstane neutrální, zastánci jestřábí politiky v ruské vládě vyvinou významný tlak na to, aby se Finsko vrátilo do ruské vlivové sféry. Existuje řada finských politiků, kteří pomocnou ruku Kremlu odmítají.

Pokud by Finsko zůstalo samo, může to znemožnit obranu Pobaltí. A to může být pro ruského medvěda příliš svůdné. Doufejme, že Švédové a Finové jsou dost chytří a silní, aby koordinovali své kroky a eventuálně do NATO vstoupili společně.

