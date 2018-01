Macron odmítl vpustit londýnské City do eurozóny, pokud Británie nebude přispívat do rozpočtu EU

19. 1. 2018





Macron rebuffs post-Brexit City deal unless UK pays into EU budget https://t.co/6gOWH7W4lU

— The Guardian (@guardian) January 19, 2018





Během své návštěvy v Británii odmítl francouzský prezident Emmanuel Macron opakované žádnosti Londýna o přístup na evropský trh pro londýnské finanční služby. Británie nebude mít plný přístup na trhy Evropské unie a její finanční firmy nebudou mít přístup na evropský trh, pokud nebude přispívat do rozpočtu EU a pokud nepřijme veškeré předpisy Evropské unie.





"Pokud chcete mít přístup pro vaše finanční služby na Evropský trh, klidně, ale znamená to, že budete muset přispívat do rozpočtu EU a přijmout jurisdikci EU. Je to situace, jaká existuje pro Norsko," zdůraznil Macron.





Theresa Mayová na to neustále blábolí, že chce zajistit po brexitu "hluboký a mimořádný" vztah Británie z EU. Jsou to jen slova.





Podobně by dopadla Česká republika, kdyby odešla z EU. Její trh by se absolutně rozložil a její ekonomika by zkolabovala.