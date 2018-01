Jeremy Corbyn je pod sílícím tlakem, aby změnil labouristickou strategii ohledně brexitu

21. 1. 2018



Většina labouristických voličů požaduje, aby Británie zůstala členem jednotného evropského trhu i evropské celní unie



Z nejnovějšího průzkumu veřejného mínění vyplývá, že čtyřikrát více labouristických voličů požaduje, aby Británie zůstala členem jednotného evropského trhu i celní unie, než je počet voličů, kteří to odmítají. Průzkum organizace Opinium také zjistil, že více než dvojnásobek labouristických voličů chce, aby měli občané právo účastnit se druhého referenda, které by mělo schválit či odmítnout konečnou dohodu Británie s EU, ve srovnání s počtem voličů, kteří referendum odmítají.



Tyto výsledky přicházejí ve chvíli, kdy vysocí politikové ze zemí Evropské unie dávají najevo, že Británie by se mohla rozhodnout zrušit brexit, a varují, že pokud Británie odejde z EU, ztratí výhody, které jsou důsledkem členství Evropské unie.Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl v rozhovoru s televizí BBC, který se bude vysílat v neděli dopoledne: "Závisí to na vás. Respektuji toto hlasování, litují tohoto výsledku, a rád bych vás znovu přijal." Ovšem Macron varoval, že britský finanční sektor nebude mít přístup na jednotný evropský trh po odchodu z EU, "to je nerealistické".Konfederace britskéhop průmyslu bude tento týden požadovat od britské vlády, aby se přestala snažit uzavírat samostatně obchodní dohody s jinými zeměmi po světě a přijala dlouhodobé členství Británie v celní unii EU.Z průzkumu společnosti Opinium vyplynulo, že z potenciálních labouristických voličů při příštích britských volbách požaduje 56 procent občanů, aby labpouristé podpořili trvalé členství Británie v jednotném evropském trhu a v celní unii, jen 13 procent voličů je proti. Mezi mladými voliči je tento rozdíl ještě markantnější: 63 procent mladých "profesně vzdělaných" potenciálních voličů Labouristické strany požaduje setrvání Británie v evropském trhu a v celní unii, jen 10 procent je proti. Z mladých labouristických dělníků požaduje setrvání Británie v evropském trhu a v celní unii 61 procent voličů, jen 4 procenta voličů jsou proti.51 procent potenciálních labouristických voličů požaduje druhé referendum o brexitu, proti je 23 procent.Navzdory rostoucímu znepokojení mezi proevropskými labouristickými poslanci Corbyn zatím odmítá, aby Labouristická strana podpořila setrvání Británie v evropském trhua v celní unii.Většina britských voličů nyní zastává názor, že postoj jak Labouristické, tak Konzervativní strany vůči brexitu je nejasný.Podrobnosti v angličtině ZDE