Nejhorší věc Trumpova prvního roku v prezidentském úřadě: Fašizace médií

23. 1. 2018

Americký mediální mainstream jde Donaldu Trumpovi tvrdě na ruku navzdory domněnce, že americký prezident nenávidí tisk, domnívá se blízkovýchodní analytik Juan Cole. Američtí novináři každý den píší o tom, co Donald Trump řekl, neboť jeho výroky považují za to nejdůležitější. Avšak daleko lepší a informativnější by bylo, kdyby žurnalisté psali texty o rasových předsudcích vůči imigrantům ve světle dějin rasistických předsudků vůči přistěhovalcům (příkladně Trumpova poznámka o „prdelích světa“ je paralelou k nacistickým postojům vůči většině států, které se zúčastnily olympijských her v Berlíně v roce 1936).