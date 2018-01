Trump: Proč sem do USA pořád pouštíme lidi z prdelí světa?

Trump wants nice Norwegians to emigrate to US, not people from “shithole countries”. Got that? https://t.co/9tAS7VWrqq

Satirické Borowitz News: "Trump vyžaduje, aby byla báseň na Soše svobody ('Dejte mi chudé světa') pozměněna tak, aby se vyloučili lidé z prdelí světa" (Podle Borowitze lidé ze zemí označených Trumpem jako "prdele světa" diví, že vůči prdelím světa má Trump takové antipatie, vzhledem k tomu, že se co nejusilovněji snaží proměnit v prdel světa právě USA.)

Andrew Stroehlein, Human Rights Watch: Globální pověst Ameriky za poslední rok rychle klesá... Teď už je ve volném pádu. Nikdo se Trumpovi už nesměje, lidi jen nechápou, jak je možné, že vůbec nějaký americký politik ho může chránit a bránit. A diví se, že je možné, aby takovýmto způsobem takovéto impérium zkrachovalo...

