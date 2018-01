O legitimizaci rasismu v nejvyšších politických patrech

16. 1. 2018 / Daniel Veselý

Není záhodno se zabývat každým košilatým výrokem či tweetem amerického prezidenta Donalda Trumpa, neboť se tak odvádí pozornost od reálných kroků jeho administrativy - ať ve světě, nebo na domácí půdě. Nicméně nestoudný Trumpův výrok o tom, že Spojené státy by neměly přijímat obyvatele „prdelí světa“, míněno zemí jako jsou třeba Haiti, Salvador a některé africké státy, signalizuje, že rasismus v nejvyšších politických patrech prakticky zdomácněl. A to se samozřejmě netýká jen Spojených států a Donalda Trumpa.

I když si Trumpovi předchůdci v Oválné pracovně dávali velký pozor na to, aby se na veřejnosti o jiných zemích nevyjadřovali xenofobně a rasisticky, jejich politika vůči státům, o něž se Trump tak vulgárně otřel, byla mnohdy velice destruktivní.

Začněme třeba s Haiti. Spojené státy v letech 1915 až 1934 tuto zemi vojensky okupovaly, rozpustily tamní parlament a otevřely tento karibský stát drancujícím americkým koncernům. Podle haitského historika Rogera Gaillarda si americká okupace, již doprovázelo ožebračování rolníků, popravy a bombardování rebelů, vyžádala asi 15 tisíc životů. Samotní Haiťané byli v americkém tisku líčeni jako „negři“, „kříženci“, „neduživci“ apod.

Bílý dům od 50. až do 80. let minulého století na Haiti podporoval rodinný klan diktátorů Duvalierových, který nejenže ožebračoval obyčejné Haiťany, ale mučil a vraždil je po desetitisících. Spojené státy se nepřestávaly vměšovat do interních záležitostí země ani poté, co byl jejich oblíbený diktátor „Baby Doc“ Duvalier donucen uprchnout do zahraničí. Clintonova administrativa dokázala exportem dotované rýže na Haiti efektivně zruinovat tamní zemědělství.

Nyní přejděme k Salvadoru. Reaganova vláda a kabinet George W. Bushe vojensky, finančně a diplomaticky podporovaly salvadorskou juntu během „špinavé války“ proti rolníkům, liberálům a katolickému disentu, aby po sobě zanechaly 70 tisíc mrtvých civilistů. Skutečným důvodem entuziastické podpory Bílého domu pro salvadorské zabijáky nebyla sovětská hrozba, ale vytvoření bezpečné zóny pro americké koncerny. Reaganem iniciovaná válka proti neexistující hrozbě v Salvadoru - ale i Guatemale navíc vyvolala masovou migraci do Spojených států.

V 90. letech byl značný počet Salvadořanů deportován zpět do jejich vlasti, avšak válkou zničené hospodářství jim nemohlo poskytnout důstojnou obživu. Někteří z nich založili neblaze proslulé gangy, na jejichž zločinnost si prezident Trump tak rád stěžuje. A šéf Bílého domu nyní, aniž by patrně věděl, jak krvavě se jeho předchůdci zapsali do salvadorských dějin, dělá vše proto, aby do této „prdele“ deportoval 200 tisíc dospělých Salvadorců pobývajících v USA. A je ve hvězdách, co se stane s jejich dětmi.

Samostatnou kapitolou je pak brutální exploatace Afriky evropskými velmocemi, jež byla zahájena na konci 19. století. Spojené státy se do pranice o africkou kořist zapojily až později, ovšem plejáda bizarních diktátorů, jimž poskytovaly podporu v 2. polovině 20. století, je věru úctyhodná.

Trumpovy nechutné rasistické výroky jsou tedy s ohledem na výše uvedené dějinné souvislosti naprostým cynismem - nehledě na destruktivní aktivity jeho předchůdců v Oválné pracovně. Avšak tytéž výtky můžeme směle adresovat stávajícímu českému prezidentovi, který si z rasismu udělal celkem prosperující živnost. Suma sumárum: legitimizace rasismu v nejvyšších politických patrech je dnes značně nebezpečným fenoménem.