Pomáhá české školství vracet společnost do období normalizace?

18. 1. 2018 / Albín Sybera





S podobným závěrem by v Evropě jistě souhlasila celá plejáda poválečných myslitelů Rolandem Barthesem počínaje a Slavojem Žižkem konče a pravděpodobně by s tímto závěrem souhlasila i nezávisle na neutěšené situaci v českojazyčném mediálním prostoru. V jedné ze svých esejí věnovaných problematice moci píše Michel Foucault, že bychom neměli čekat na zavedení koncentračních táborů, či na přemíru byrokracie, abychom došli k závěru, že existuje vztah mezi excesivní kumulací politické moci a jejím zdůvodňováním (v angličtině publikované jako The Subject and Power – esej je součástí kompilace textů editovaných P. Rabinowem pod názvem Michel Foucault – Beyond Structuralism and Hermeneutics, str. 210).

Člověk má nutkání si myslet, že zatímco ve Francii, Británii, a i v dalších členských státech EU, se nachází zastánci podobných závěrů mezi vysokoškolskými profesory, předními mysliteli, filozofy, historiky a spisovateli, tak v ČR se jedná pouze o úzký okruh redaktorů A2 či Britských listů. V záplavě tzv. tradičních polistopadových tiskovin v českém jazyce – Lidové noviny, Hospodářské noviny, apod. – jakoby ustrnul vývoj evropského myšlení v 60. letech minulého století (možná dříve, snad přece jenom o něco později). Televizní kanály přes vánoční a novoroční svátky chrlily (co se zahraniční produkce týče) jednu komedii ze 70. let za druhou, které kromě zábavných gagů divákům nadále reprodukují i rasistické a sexistické představy poplatné době svého vzniku.

Je možné že za celého více jak čtvrtstoletí nemělo možnost české školství tuto situaci ovlivnit? Čeští studenti po celou tu dobu měli k dispozici veřejně dostupné školství a byl to tudíž především stát, který měl možnosti jak svým občanům poskytnout alespoň náhled toho, co se na větší (co do počtu obyvatel) části kontinentu, ze kterého pocházejí, a ve kterém vyrostli jejich předci, odehrává na poli myšlení a společenských otázek. Je možné, že české školství takhle drasticky selhalo a stale selhává?