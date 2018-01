Human Rights Watch: HRW: Zpráva o stavu světa r. 2017 v číslech

18. 1. 2018

Here is the world in number as reflected in @HRW's annual World Report: https://t.co/QoFCwgZeba pic.twitter.com/t9ViIQQG41 — Kenneth Roth (@KenRoth) January 18, 2018

uprchlo od 25. srpna 2017 do Bangladéše ve snaze uniknout masovému vraždění a dalším zločinům, které páchají barmské bezpečnostní jednotky.obdrželo přístřeší od mise OSN v Jižním Súdánu. Je to největší počet postižených osob od začátku tamější krize.nežijí v Čečně, tvrdí čečenské úřady, které ostudně popírají jejich existenci.í stále ještě žilo v červnu 2017 v Sýrii v obkličených oblastech.ve věku 17 let nebo mladších je vězněno v USA.bylo od ledna do listopadu usmrceno v Rio de Janeiru policisty ve službě.v Demokratické republice Kongo se od srpna 2016 do září 2017 stalo terčem útoků anebo bylo zničeno.odpálila v roce 2017 KLDR. Její jaderný program částečně závisí na otrokářské práci lidí vězněných v koncentračních táborech.bylo usmrceno v rámci "protidrogové války", kterou vede na Filipínách prezident Duterte od doby, kdy se dostal v červnu 2016 k moci.je vážně ohroženo hladomorem, avšak koalice, vedená Saúdskou Arábií, brání dovozu životně důležitého zboží do Jemenu, a ozbrojené jednotky z povstalecké skupiny Houthi nevybíravě útočí na civilisty.je v Turecku ve vězení. Turecko je v současnosti zemí, v níž je uvězněno největší množství novinářů na světě.bylo v souvislosti s demonstracemi uvězněne od dubna do listopadu 2017 ve Venezuele.