Ovlivňuje Rusko prezidentské volby v ČR?

Zeman je bezvýznamný a pro skutečné zájmy Ruska nebo Číny nepoužitelný

18. 1. 2018 / Bohumil Kartous

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Jiří Drahoš v rozhovoru pro Český rozhlas spekuluje, že Rusko má zájem o znovuzvolení Miloše Zemana prezidentem. Byť poctivě říká, že to nemůže prokázat a že to dovozuje nepřímo ze zprávy BIS o prokazatelných ruských aktivitách v digitálním světě, Český rozhlas z toho bulvarizujícím způsobem udělal titulek obsáhlého a jinak seriózního rozhovoru. Jiří Drahoš se bude muset vyvarovat podobných prohlášení, pokud skutečně nechce plavat s Milošem Zemanem v jeho argumentačním septiku. Pokud se skutečně podaří prokázat ruská stopa za propagandou dehonestující Jiřího Drahoše na sociálních sítích a parazitních webech, je to téma voleb. Pokud ne, snaha jít touto cestou je spíše jen posilováním Miloše Zemana ve smyslu přistupování na jeho manipulativní agendu. Ostatně, lze dokázat, že Zemanův obraz státníka, který je spojen s globálními mocnými, je jen komický pouliční plakát pro důvěřivé.