Corbynova politika je "největší překážkou setrvání Británie na evropském trhu"

17. 1. 2018

Labouristický poslanec Wes Streeting v sobotu prohlásil, že brexitová politika prosazovaná předsedou strany Jeremy Corbynem představuje největší překážku setrvání Británie na jednotném evropském trhu.

Streeting, který podporuje setrvání na jednotném trhu EU i členství v celní unii, v projevu na výroční konferenci Fabiánské společnosti v Londýně prohlásil: "Ohledně budoucího vztahu Británie s Evropskou unií - největšího problému, kterému naše země čelí za celou generaci - nacházíme se v příšerné pozici, kde je to Labouristická strana, kdo nyní představuje největší překážku členství Británie v jednotném trhu a celní unii."

"S labouristy by existovala většina v Dolní sněmovně hlasující pro členství ve společném trhu, ale bez nás nikoliv. Pokud by Labouristická strana zítra oznámila, že ponechá Británii na jednotném trhu a v celní unii, byl by to pro britskou politiku okamžik epochální změny. Taková politika by disponovala většinou ve sněmovně většinou v zemi."

Formální pozicí Labouristů je, že britským zájmům nejlépe vyhovuje setrvání na jednotném trhu a v celní unii během přechodného období v roce 2019.

Ale strana nepředložila žádné detaily ohledně toho, jakou dohodu by akceptovala, až dvouleté přechodné období skončí.

Formální pozicí strany je usilovat o brexit, který by zdůraznil uchování pracovních míst - a snaha obracet se současně na příznivce vystoupení i setrvání v EU. K tomu Streeting dodává: "Vágní slib, se kterým jsme vystačili v parlamentních volbách, nás nepřenese do roku 2018."

