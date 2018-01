Lze argumentovat, že nárůst popularity lživých serverů do určité míry způsobila sama Česká televize

19. 1. 2018 / Jan Čulík

Zeman a Babiš používají napadání ČT jako součást kampaní. Hrozí polský scénář, kde došlo de facto k zestátnění veřejnoprávní TV. Principy, které se v Česku mohou začít zavádět, mohou odvést společnost od demokracie. Rozhovor s ředitelem ČT Petrem Dvořákem. https://t.co/EUpOKgWbvg — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) January 19, 2018





Petr Honzejk z Hospodářských novin hájí Českou televizi a její ředitel Petr Dvořák mu brečí na rameni. Samozřejmě, že Babišovy a Zemanovy útoky na ČT, stejně jako lživé kampaně proti ČT vedené podvodníky na podvodných kriminálních serverech jsou nebezpečné.

Jenže ČT si to do značné míry zavinila sama, svým dlouholetým nekritickým postojem vůči Západu, který je zjevný komukoliv, zvyklému na sledování seriozních anglosaských médií při pohledu na ČT za prvních dvacet vteřin. I nyní vůči brexitu velmi zbabělá televize BBC trvale dodržuje základní novinářskou zásadu, že každá zpráva musí obsahovat dva protikladné názory, názor provládní i názor opozice. ČT toto nedodržuje nikdy (a Český rozhlas málokdy). To je rozdíl mezi kvalitními anglosaskými médii a českými veřejnoprávními médii, která okamžitě diváka a posluchače trknou.

A jestliže ČT léta divákům vnucovala jediný "správný" prozápadní názor a kázala jim z Prahy o tom, co je údajně správné a ignorovala jejich problémy (kolik pořadů odvysílala o 10 procentech českého národa zlikvidovaných exekucemi? kolik pořadů odvysílala o situaci bezdomovců? Kolik o situaci důchodců?), není vůbec překvapivé, že ji diváci opustili a věnovali se sledování lživých alternativních serverů, které plánovitě zneužívají frustrace české veřejnost k její manipulaci nesmysly.

ČT - podle interních informací odtamtud - sledují dnes v ČR jen diváci nad 55 let! Proto například, sdělila nám jedna tamější redaktorka, nedělá ČT žádné pořady pro mladé lidi či o mladých lidech - na Českou televizi se nedívají.

Programová struktura vysílání ČT je strašná. Jediné, co ČT dělá, je že utvrzuje v lidech "bezpečné" stereotypy, vysíláním pohádek! a návratem k "tradičním" hodnotám. Nových myšlenek se Česká televize bojí.

Proč neodvysílala kritický protibabišovský dokument Selský rozum, který financovala? Dokument je ke stažení ZDE.

ČT odvysílala filmpřed třemi dny. Odkaz na stránkách ČT je ZDE