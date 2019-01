Zprávičky ČT

Naučme děti na levný zpravodajský infotainment

31. 1. 2019 / Bohumil Kartous

V ČT, aspoň předpokládám, se snaží udržovat určitou úroveň zpravodajství, odlišující se agendou, zdroji, způsobem zpracování. Netuším, proč tzv. Zprávičky, tedy obdoba zpravodajství pro děti, musí přesně kopírovat dumbing down komerčních stanic zaměřených na velmi nenáročného diváka. Zachráněná kočička, kočičí kavárna a jakési ocenění trenérů za to, že lyžařka vyhrála olympiádu. Vyjma informaci o turnaji v šachu, která je alespoň samotnou podstotou zprávy edukativní (wow, ony existují šachy) je to sbírka informačního plevele. Nerozumím záměru a mám dojem, že ČT se tímto způsobem dostává sama se sebou do nepříjemné kontradikce.

podíval se na několik dílů v archivu (skladba zpravodajství v perexu se týká vysílání ze dne 29. 1. 2019). Dominuje sport a něco, co by se dalo nazvat snahou vytvořit dětský infotainment (viz zachráněné zvířátko). K naplnění výchovné a vzdělávací funkce tvůrcům pravděpodobně stačí, když se událost odehrává ve škole.

Že celý pořad vyznívá pozitivně a zábavně, to samo o sobě nemusí být úplně špatně. Pokud ale chce ČT cosi kloudného počíti, bylo by fajn, aby děti pochopily, že zpravodajství není jen levná zábava a že jeho smyslem je dozvědět se něco o tom, co formuje svět okolo nás, případně se poučit.

Tak nevím, zda je to pro ČT nedosažitelné. Nemyslím si. Ale pokud je cílem naučit malé děti, že v dospělosti je třeba sledovat zpravodajský (mediální) odpad na jiných stanicích, pak si myslím, že není třeba nic zásadního měnit.

