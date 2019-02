Mezitím v Absurdistánu 95,5 - mimořádné pokračování

1. 2. 2019 / Tomasz Oryński

Někdy jsem obviňován, že jsem zaujatý. Jsem obviňován, že vybírám informace tak, že můj seriál líčí Polsko zkresleně. Pravdou je, že je tomu ve skutečnosti obráceně. Procházím během týdne sdělovacími prostředky a internetem a vybírám zajímavá témata. Také dostávám tipy od čtenářů, ale když začnu své články psát, musím většinu nasbíraných témat nechat stranou, protože je jich prostě příliš mnoho, a pak musím vyhodit ještě další text, pokud do článku chci včlenit aktuální závažné a důležité zprávy.



Je tomu prostě tak, když sledujete podrobně politiku v Polsku, že je nemožné NESETKAT SE s absurdními historkami každý den. Pokud mi nevěříte, prosím uvědomte si, že nejsem jediný, kdo podrobně sleduje polskou politiku. Dnes, 31. ledna, například, napsal na svém twitterovém účtu Ben Stanley, polsko-britský akademik:

- poslanec, kterému údajně platili úplatek prostitutkami a který musel spát na pohovce, protože rozbil postel."





Tuto paleontologickou fontánu moudrosti je možno zhlédnout zde:









Kopacz:

"Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. Wtedy, kiedy dinozaury jeszcze były, a ludzie nie mieli strzelb i nowoczesnej broni, która pozwoliłaby ich zabić. Wie Pani co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura..."



Ona była premierem. Nie wierzę... to się nie dzieje.😂😂 pic.twitter.com/ysGw78q2aV — Piotr Lis (@Piotr_Lis_) January 31, 2019







Tohle se také stalo, alespoň podle

zprávy z druhé ruky od právníka, který svědčil v živém vysílání televize před parlamentní komisí, která vyšetřovala podvod s obnovenou privatizací určitých pozemků ve Varšavě. Podle jeho svědectví se Mariusz Kamiński, šéf tajných služeb, protizákonně omilostněný prezidentem Dudou v roce 2015, natolik opil do němoty, že se postavil na nohy a ruce a pokoušel se líbat psa. Svědek hovořil také o tgo, že mu Kamińského úřadu nabídl ochranu za 30 procent jeho zisků, ale kupodivu, toto svědectví v živém vysílání bylo přerušena až tehdy, kdy vyšlo najevo, že se na tomto korupčním skandálu podílel i Kaczyński. Co se týče onoho obtěžovaného psa, nedověděli jsme se, zda se přidá k hnutí #metoo.









Ad 3.







Toto je také pravda. V zoufalém pokusu překrýt skandál s tajnými nahrávkami Kaczyńského bylo oznámeno, že tři podnikatelé zatčení na základě obvinění z korupce obvinili opozičního politika Stefana Niesiołowského, že přijímal úplatky formou služeb od prostitutek, které dostávalo zadarmo, a těchto služeb využíval tak nadšeně, že rozbil postel. Že prý získal přezdívku "divoký Stefan". I když je jeho účast na korupčním skandálu méně pravděpodobnáý, nikdo nebude překvapen, budou-li zveřejněna nějaká sexuální videa s ním, protože jeho údajné sexuální eskapády jsou velmi starou zprávou. Už v roce 1992 se stal jednou z hlavních postav v knize, která vyvolala skandál: byly to paměti určité dámy, která tvrdila, že pochází z aristokratické rodiny Potockých, a získala tak přístup do budovy parlamentu, kde (údajně) sváděla čelné politiky a později to popsala se všemi intimními podrobnostmi ve své knize.

Je to pravda. Ewa Kopacz, která nahradila Donalda Tuska jako premiéra, když byl povýšen a začal pracovat v Evropské unii, se pokusila být originální a vymyslela si vlastní alegorii o tom, jak stokrát nic umoří osla: "Vzpomenu na dávné časy, kdy po Zemi stále ještě chodili dinosauři, a lidé neměli střelné zbraně ani moderní zbraně, jimiž by mohli dinosaura zabít. Tak co dělali? Házeli po nich kamením. A samozřejmě dinosaura neusmrtil jeden kámen, ale když na toho dinosaura házeli kamením měsíc, dva měsíce, byli tak schopni ho oslabit natolik, že ho pak dokázali zabít." Už nám neřekla, že potom naskočili do svých kamenných aut s velkou dírou v podlaze, jíž automobil postrkovali dopředu.* * *To jsou prosím zprávy z jediného dne. Jak vidíte, nemusím nic zkreslovat. Vůbec není třeba něco usilovně hledat, tyto absurdní zprávy se vám rovnou nabízejí. Polská politika vám toho nabízí víc, než dokážete strávit. A pak ještě víc.Čelný polský bulvární deník právě vydal článek , v němž tvrdí, že Bartłomiej Misiewicz, bývalý náměstek polského ministra obrany a mluvčí tohoto ministerstva, nedávno zatčený v souvislosti s korupčním skandálem, si uprostřed vazební cely ulevil - jen se názory různí na to, zda tam zašel na velkou nebo na malou stranu.Nemám co dodat.