Úpadek historického myšlení

6. 2. 2019

Ekonomové a další učenci, kteří po dekády ignorovali otázky ekonomické nerovnosti, nedávno objevili sbírku účinků, které dalece překračují fakt, že někteří lidé mají příliš mnoho peněz a mnozí jich nemají dostatek, napsal Eric Alterman. Nerovnost ovlivňuje naše fyzické a duševní zdraví, schopnost vycházet spolu navzájem, dosáhnout toho, aby naše hlasy byly slyšeny a politický systém byl odpovědný. A samozřejmě budoucnost, kterou můžeme nabídnout našim dětem. Nedávno jsem zaznamenal jistý rys ekonomické nerovnosti, který nevyvolal pozornost, kterou zasluhuje. Říkám mu "intelektuální nerovnost".

Nemluvím o zřejmém a nepopiratelném faktu, že někteří lidé jsou chytřejší než jiní, ale spíše o faktu, že někteří mají zdroje potřebné k tomu, aby se snažili pochopit naši společnost, zatímco většina je nemá. V závěru loňského roku profesor historie na Northeastern University Benjamin M. Schmidt publikoval studii, která dokazuje, že v minulém desetiletí obor historie upadal rychleji než ostatní, i když college studuje stále více a více studentů. S o něco více než 24 000 obory čítá historie něco mezi 1-2 % bakalářských titulů, což znamená pokles od roku 2011 zhruba o třetinu. Úpadek lze nalézt takřka ve všech etnických a rasových skupinách, mezi muži i ženami. Geograficky vzato je nejvýraznější na Středozápadě, ale vyskytuje se prakticky všude.

Nicméně má to háček. Probíhá boom historie na Yale, kde jde o třetí nejpopulárnější specializaci, a na elitních školách včetně Brownu, Princetownu a Columbie, kde se drží mezi předními specializacemi. Katedra historie v Yale má jen letos v úmyslu najmout více než půl tuctu členů fakulty. Mezitím kancléř University of Wisconsin-Stevens Point Bernie L. Patterson nedávno navrhl zrušení oboru historie a propuštění nejméně jednoho trvalého zaměstnance. Samozřejmě, když se podíváte podrobněji, všechno se komplikuje. Šéf katedry historie Lee L. Willis mi řekl, že návrh je rozpočtovým opatřením v reakci na trvale klesající počty, ale ve skutečnosti se týká potřeby omezit počet oborů ze čtrnácti na deset, a to znamená zbavit se nejméně jednoho trvalého zaměstnance. Aby se toho dosáhlo, je nezbytné katedru zrušit. Zbylí profesoři budou umístěni na nové katedry, které kombinují historii s jinými tématy.

Univerzita Stevens Point v Northwoods ve Wisconsinu vzdělává mnoho studentů první generace a v minulosti se katedra historie soustředila na výuku učitelů. Willis poukazuje na fakt, že poté co bývalý guvernér Scott Walker provedl útok na učitelské odbory, seškrtal jim příplatky a vyhnal z oboru zhruba desetinu učitelů, kariéra učitele působí na studenty pochopitelně o dost méně přitažlivě.

Prudký pokles počtu absolventů historie je nejvýraznější od roku 2011 a 2012. Je zřejmé, že po finanční krizi z roku 2008 studenti (a jejich rodiče) cítili potřebu vybrat si obor, který je může navést na bezpečnou kariérní dráhu.

Nicméně historie dál kvete na Yale, částečně proto, že to je úžasná katedra s řadou celostátně známých hvězd, a částečně proto, že jde o Yale, kde dokonce i titul z oblasti humanitních věd otvírá takřka všechny profesionální dveře.

Podrobnosti v angličtině: ZDE