Nový model: Tající ledovce mohou způsobit "klimatický chaos"

8. 2. 2019

Současné počasí je bláznivé a během století bude ještě bláznivější. Zčásti proto, že voda z tajících ledovců v Grónsku a Antarktidě způsobí extrémní počasí a nepředvídatelné změny teploty.

Studie publikovaná v časopise Nature poprvé simulovala dopady tání ledovců na teplotu oceánu a oběhové vzorce, stejně jako na teplotu vzduchu kolem roku 2100.

"Za současné globální vládní politiky míříme k oteplení o 3-4 stupně ve srovnání s předprůmyslovou úrovní, což způsobí významné množství roztáté vody z grónských a antarktických ledovců vstupující do pozemských oceánů. Podle našich modelů tato roztátá voda způsobí narušení oceánských proudů a změní úroveň oteplování po celém světě," říká Nick Golledge, asistent z Victoria University, Wellingtonova antarktického centra na Novém Zélandě. Golledge vedl mezinárodní výzkumný tým složený z vědců z Kanady, Nového Zélandu, Británie, Německa a USA.

Tým kombinoval vysoce detailní simulace komplexních klimatických dopadů tání se satelitním sledováním nedávných změn na ledovcích. Tak dokázal vytvořit spolehlivější a přesnější predikce toho, co se stane v případě pokračování současné klimatické politiky.

Profesorka Natalya Gomézová z katedry Země a planetárních věd při McGillově univerzitě přispěla modelováním očekávaných hladin vody po celém světě.

Podle simulací by k nejrychlejšímu vzestupu mořské hladiny mělo dojít mezi roky 2065-2075. Tání ovlivní teploty vody o mořské proudy, což se zase projeví na teplotách vzduchu.

Severní Atlantik může zaznamenat výrazné oslabení Golfského proudu. To by vedlo k oteplení vzduchu nahoře v Arktidě, na východě Kanady a ve Střední Americe, zatímco severozápadní Evropa by zaznamenala ochlazení.

Současná klimatická politika odvozená od Pařížské dohody přitom nebere v úvahu úplné důsledky tání ledovců.

