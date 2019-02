Opravdu smrdí ryba od ocasu?

8. 2. 2019 / Beno Trávníček

Doporučení více se pověnovat železnici

Pozn.: To je pole u nás novým stoletím nezorané. Namísto maximálního využití kolejí pro tranzit nákladů brázdí silnice a dálnice desetitisíce nákladních lochnesek - za stálého znečišťování ovzduší, ničení vozovek a způsobování tu méně, tu více tragických havárií. A rychlovlak? Huuuuuu. Možná naše vnoučata se jednou svezou.

Dědečkuuu – ty vole to je vlak!

Doporučení k rozšíření šetrnějších aut

Pozn.: Proč by náš stát podporoval výrobu malých, úsporných, jednoduchých, a tedy levných elektromobilů a jednoduchých a tedy levných domácnostních solárních nabíjecích stanic? Proč by vymýšlel stimuly, aby se to stalo co nejdříve? A proč by dotoval taková roztomilá autíčka přiměřeně občanům?

No protože pak by na našich silnicích nejspíš rychle zmizely ony zejména naftové šunky. A navíc - elektromobilu filtr pevných částic fakt nevytrhnete - oblíbený národní sport by tak skončil.



Nechci tím tématem zdržovat. Možná líp bude vzít kýbl hrachu a vyrazit ku Strakově akademii... možná výš... možná ale bude jednodušší koupit dvě elektrokola, pár jeklů, lodní překližku a pustit se do toho... zděs choróšaja elektríČESKAJA mašína!