Vojenská intervence do Venezuely je nyní vysoce pravděpodobná

8. 2. 2019 / Daniel Veselý

Zatímco se v uruguayském Montevideu ve čtvrtek uskutečnilo setkání mezinárodní kontaktové skupiny pod záštitou EU, jejímž cílem je diplomatické řešení venezuelské krize, Spojené státy odmítají jakýkoliv dialog s Madurovou vládou a dlouhodobě preferují změnu režimu, třebaže ji nyní halí do humanitárního hávu. V tuto chvíli se zdá, že by se americká humanitární pomoc pro Venezuelu, kterou Maduro nekompromisně odmítá, mohla rychle stát rozbuškou pro potenciální vojenskou intervenci do Venezuely.