Jak dál, Venezuelo?

1. 2. 2019 / Daniel Veselý

Moudřejším lidem patrně už došlo, že vysoká politika je v podstatě o věcech, z nichž se reflexivně obrací žaludek. To je ale dáno tradičními pravidly hry, na které víceméně bez reptání přistupujeme. Mám za to, že poctiví novináři a obecně ti, kdo se nechtějí nechat zkorumpovat, by za žádných okolností neměli stranit jakýmkoliv mocenským aparátům, které ze samé své podstaty ryzí úmysly nemají. Jestliže existuje mediální konsenzus týkající se zločinů té či oné vlády, která se nepodřizuje vůli mezinárodního společenství (tedy vůli Spojených států a dalších západních zemí - a nikoliv Ruska a Číny, jejichž zájmy ignorujeme, či naopak vnímáme jako hrozbu), není na škodu uvádět také informace, jež tuto vládu nevykreslují pouze v černých barvách. V žádném případě nejde o její obhajobu, nýbrž o vytvoření odstínovaného kontextu. Tato strategie totiž vytváří nutný souhlas veřejnosti s potenciálním humanitárním zásahem, který v podstatě vždy stávající krizi prohloubí, přičemž plodí extrémně negativní jevy jako Daeš či káidistický terorismus. Vídali jsme to opakovaně v Srbsku, Iráku, Libyi, Sýrii a mnohokrát předtím. O to více si cením střízlivých neutrálním hlasů, které se snaží být jazýčkem na vahách.