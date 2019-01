Podprahová manipulace na serveru Novinky.cz

31. 1. 2019 / Jan Molič



Svou desetiminutovku nenávisti jsem dnes absolvoval - jako obvykle - s mobilem v posteli. Dělávám to tak denně. Srovnávám zprávy z několika českých deníků, protože je zajímavé sledovat, co který podsouvá a co který zamlčuje. (Když už se nevytočím zrovna tím, tak si aspoň přečtu názory lidí a to máte hned.) Dneska jsem se však vytočil už tím podsouváním.



V 9:08 hlavní zpráva na novinky.cz:





"Německé základní školy chtějí stavět toalety pro třetí pohlaví"



O dvě zprávy níž:

"Kanadský zahradník se přiznal k vraždám osmi homosexuálů"







O několik dalších zpráv níž:



"Němečtí pravicoví extremisté se sešli v Česku"







Dívám se na irozhlas.cz, aktualne.cz - vůbec nic o LGBT tématice na titulce tam není. Že by shoda náhod? Dělám screenshoty z Novinek a posílám je kamarádovi s tím, že se domnívám, že jde o příklad podprahové manipulace. Není totiž důležité, o čem ty zprávy jsou. Důležité jsou titulky a klíčová slova v nich: LGBT, vražda, Německo, extremisté. Ta slova totiž člověku utkví v paměti. Opakováním skupin klíčových slov navíc dojde k jejich vzájemnému propojení.



A pak se to ještě zhoršilo.



V 9:31 se zpráva o německých extremistech dostává na první pozici.







V 9:44 je zpráva o německých extremistech stále na první pozici, avšak nyní s jinou fotkou; už tam není Reichstag, nýbrž střelec a terč. Zároveň se zpráva o vraždícím homosexuálním zahradníkovi objevuje na druhé pozici a hned pod ní zpráva o německých toaletách pro třetí pohlaví.







Na irozhlas.cz a aktualne.cz stále nic takového nenacházím.



